【是日通勝】

農曆四月廿五

甲辰年 己巳月 丙申日

吉時：上午9時至11時、下午1時至3時、下午3時至5時

凶時：上午7時至9時、晚上7時至9時、晚上9時至11時

宜：出行、動土、嫁娶

忌：作灶、安床、修廚

幸運方向：坐西南向東北

幸運數字：08、26、15

幸運顏色：藍、淺藍

【星座運程】

今日幸運星：人馬座

白羊座：財運最強，多勞多得，對營商投資均有利。

金牛座：運勢比上不足比下有餘，做好本分就可以。

雙子座：要做精明消費者，勿盡信促銷人員的說話。

巨蟹座：笑多一點可改善運勢，凡事向好的方面想。

獅子座：戀愛運上升，出門前好好裝扮可吸引異性。

處女座：財運有明顯升勢，穩健投資項目值得考慮。

天秤座：運勢墊底也不用心慌慌，對自己要有信心。

天蠍座：愛情運欠佳，被動心態不變，難打破悶局。

人馬座：生活稱心如意，沒有太多煩惱，讓人羨慕。

山羊座：為伴侶安排一次難忘約會，可令感情升溫！

水瓶座：求財勿鋌而走險，以免犯官非，得不償失。

雙魚座：魅力上升，跟意中人表白，成功機會不低。

【生肖運程】

相沖生肖：虎

旺弱指數：（升）猴 遇貴人

（跌）虎 易惹禍

鼠：投資涉及風險，落實計劃前要做評估。

牛：留意身體狀況，有必要調整作息習慣。

虎：是日沖煞，貪圖不義之財將得不償失。

兔：凡事向好的方面想，勿被負能量騎劫。

龍：對另一半多點包容，感情生活更融洽。

蛇：有接受新挑戰的勇氣，對事業有好處。

馬：整體運勢不過不失，建議保持平常心。

羊：生活愜意，沒有甚麼事情令你感為難。

猴：身邊有貴人出現，可帶來事業新機遇。

雞：人緣好，易在社交聚會中認識新朋友。

狗：床頭打架床尾和，對伴侶要多予包容。

豬：職場小人要防範，做好分內事最重要。

【暢所欲玄】（占星師Scorpio）

能讓雙子座發揮潛能的工作

雙子座的人多才多藝、聰明機智以及擁有卓越的溝通能力，以下是幾個能最大程度發揮雙子座潛能的工作選擇。

1.媒體和溝通行業：雙子座的人善於交流，且具有敏銳的觀察力，能在這個行業中表現出色，成為優秀的記者、主持人、播音員或編輯，輕鬆地與他人交流並傳達訊息。他們的多才多藝，適合從事寫作、創作和創意工作，如廣告和公關。

2.銷售和市場行業：雙子座的人擁有出色的說服能力和口才，容易在銷售和市場領域中取得成功，可以成為優秀的銷售代表、業務開發專員或市場營銷專家。他們能夠輕鬆地與客戶互動，並以獨特的方式推銷產品或服務。

3.創意行業：雙子座的人具有豐富的想像力和創造力，能夠提出獨特且有趣的概念和設計，能在創意行業中大放異彩，成為優秀的設計師、藝術家、作家或導演。他們的多才多藝，能夠在不同的創意領域中發揮天賦，並創造出令人驚艷的作品。

4.科技和數據領域：由於雙子座的人善於學習和掌握新知識，能在科技和數據領域中表現出色，可以成為優秀的程式設計師、數據分析師或網路開發者。他們具有快速學習新技能和適應新技術的能力，能夠跟上迅速變化的科技行業。