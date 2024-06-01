星級煮意︱支嚳儀圓面變V面　參賽殺手鐧「中年好沙律」3日減5磅

這個星期的《星級煮意》Chill級版就認真厲害，邀請到曾經參賽《中年好聲音》，一開口就驚艷全場的支嚳儀。今次她就會即席炮製「中年好沙律」，展示給觀眾如何身兼多職亦能注意健康及身材管理。

支嚳儀於《中年好聲音》唱功不凡，於海選期間就已經令人留下深刻印象。原來早在2010年，當時還在美國三藩市生活的她，就曾經參加過《TVB全球華人新秀歌唱大賽》，其後更獲邀到香港完成餘下賽事，更與胡鴻鈞同台合唱，最後獲得「網絡最具人氣獎」。直到近年，在好友JW（王灝兒）鼓勵下，報名參加《中年好聲音》，被外界視為三甲之一的她在比賽後期因身體不適導致失聲而影響表現，最後於7強止步，但仍無阻她演藝事業發展，早前更推出首支個人單曲《Gotta Try》。

不要看支嚳儀又唱得，又耐看，原來她的廚藝不凡，可謂「入得廚房，出得廳堂」。這次她就為各位觀眾朋友帶來了一道簡單又對減肥及消水腫的菜式「中年好沙律」。她大爆自己參賽《中年好聲音》的期間清減了不少，並完全歸功於這個沙律，一共瘦了15磅，認真誇張。她表示初在海選期間不太滿意自己的外形，為了在觀眾及鏡頭前能展示出最好的一面，於是就下定決心進行身材管理，更由「包包臉」變成現在的「V煞臉」。其後更發現椰菜有助去水腫，於是這個沙律就成為了她的「好朋友」，更強調這道菜式能在三日清減3至5磅，叫大家一定要試試。