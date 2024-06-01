星玄｜關智斌操肌大騷麒麟臂　網民大讚兼笑問：係咪個唱表演之一？

今日係6月1日農曆四月廿五，肖猴嘅朋友要注意，身邊會有貴人出現，可帶來事業新機遇。肖猴嘅關智斌（Kenny），由2月份就開始忙緊巡迴音樂會，一直忙到上個月，走勻內地多個城市，之後仲要飛去瑞士參加活動，好彩Kenny識得忙裏偷閒，順便喺當地旅行，踩住單車周圍去，仲喺唔同景點打卡影靚相，甚至坐埋摩天輪，玩得不知幾開心，Kenny你玩還玩，都要多留身邊人，話唔埋會遇到貴人呀。

早前，由容祖兒、蔡卓妍、鍾欣潼等人主持嘅綜藝節目《因為是朋友呀》第2季，Kenny擔任嘉賓，佢哋仲一齊去到主題樂園內玩旋轉木馬及拋圈圈贏公仔。而日前，Kenny喺社交網上載健身短片，片入面見佢利用單槓做出懸掛抬腿、又做「L型懸掛」，大騷麒麟臂及展示腰力，唔少網民見到後都大讚：「好勁」、「食過夜粥有料到」、「下次演唱會現場可以表演這些嗎」、「係咪演唱會表演環節之一？」十分搞笑。

至於幸運星係射手座，生活稱心如意，沒有太多煩惱，讓人羨慕。射手座嘅「台灣第一名模」林志玲，自從結婚生BB之後，就減少幕前工作，除咗上個月參加電影節活動，最近都係做吓公益活動，同埋做吓品牌代言人，生活輕鬆冇煩惱，而佢老公AKIRA有傳將會參加《披荊斬棘的哥哥》第4季，參賽名單流出之後，都引起網民激烈討論，網民講笑話，因為林志玲舊愛言承旭，係第一季嘅參賽嘉賓，過往成團之夜，都會邀請「學長」助陣，如果AKIRA參賽嘅話，新歡舊愛有機會同台演出，相信一定會成為節目爆點，到時志玲帶埋仔仔到場打氣，幸福畫面必定令唔少人羨慕。