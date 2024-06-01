娛圈單打︱女神被翻陳年帳　倉底舊劇遭出征

嗱，本欄一早講過，今時今日喺娛樂圈搵食，必須懂得走位求存，否則輕則遭小粉紅出征，重則無立足之地。咪以為呢套法則，只適用於在內地搵食的過江藝人，連以香港為基地的鄧麗欣（Stephy），一樣捲入政治漩渦！

話說Stephy 2018年參演內地清裝劇《末代廚娘》，事隔多年，倉底貨終於重見天日。殊不知，一班小粉紅大表不滿，直指2020年黑暴時期，Stephy曾在社交網大晒「煞景」相片，認為煞景跟殺警同音，Stephy黃到出汁，唔應該喺大陸搵食，要求有關方面禁播劇集！

事件愈鬧愈大，有網民翻出Stephy 2006年的著作封面大做文章！封面見到Stephy以手掩眼，形象跟黑暴時期的「爆眼女」相似，於是又被上綱上線！結果不旋踵，Stephy在微博發文解畫，強調「一心擁護並堅持香港是中國不可分割的一部分」，「立志參與促進中國香港和內地之間的文化交流事業」，又直斥有人「過度解讀我的採訪並刻意扭曲我在社交媒體上的發言」，揚言保留法律追究權利。

哎唷，都明嘅，畢竟拍攝一套劇集，牽涉眾多演員、攝製團隊同埋投資方，如果因為被曲解而令套戲遭禁播，Stephy肯定擔當唔起。之不過針無兩頭利，對於女神向人民幣「屈服」，部分香港粉絲大感冇癮，批評她兩面不是人。

事件會唔會發酵落去，仲要睇過至知。Stephy雖以拍攝港產片為主，但若然因為政治不正確而遭封殺，連累拍落的影片冇得喺內地上映，都真係茲事體大㗎。