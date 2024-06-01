《末日先鋒》系列導演佐治米拿棄醫從影　醫院經驗啟發拍片

今年79歲的澳洲導演佐治米拿（George Miller）可謂影壇傳奇，他於70年代末開創的《末日先鋒》（Mad Max）系列除了捧紅剛出道的米路吉遜（Mel Gibson），其末世頹廢美學、機械與服裝亦影響各地流行文化，包括日本漫畫《北斗之拳》，與近日由電子遊戲改編的人氣新劇《異塵餘生》（Fallout）等。繼2015年換上Tom Hardy捲土重來的《末日先鋒：戰甲飛車》（Mad Max: Fury Road）叫好叫座後，前傳《芙莉歐莎：末日先鋒傳說》（Furiosa: A Mad Max Saga）亦將上映。

其實佐治米拿本身於澳洲讀醫，但同時對拍戲很有興趣，大學最後一年便曾與弟弟執導一套1分鐘短片參加學生比賽，獲得首獎。其後他又參加戲劇坊，與好友成立製作電影公司。畢業後，佐治米拿於悉尼聖雲先醫院實習，同時兼顧拍片。他於急症室面對很多車禍重傷斷肢的病人，令他留下深刻印象，到他執導第一套長片、《末日先鋒》系列首集《霹靂神探怒掃飛車黨》（Mad Max）便加入大量瘋狂飛車與極端暴力的場面。

他受訪時形容醫院經驗塑造他的導演風格：「如果我唔係讀醫，我唔會咁樣拍戲。首先，係視點問題。作為醫生，你係觀察緊一個人類，無論係顯微鏡下、X光下定群體中嘅一部份，感性上、理性上、靈性上、同人類學上。然後，喺實際層面上，佢係好寶貴。我第一次夜晚拍攝，令我諗起喺急症室夜更嘅日子。解決問題，隨機應變，永遠唔知佢哋會送咩人入嚟。所以我喺片場做嘢前已經受過好多訓練。」