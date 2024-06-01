吳鎮宇任嘉賓獻Sing　速度過快被要求重唱

影帝吳鎮宇與內地歌手陳楚生於3年前合作內地綜藝節目《追光吧!》結緣，繼而展開友誼，幾年間也不時聯絡，日前陳楚生於天津舉行巡迴演唱會，請來了鎮宇當表演嘉賓，當他出場時，現場觀眾歡呼聲不斷，接著二人合唱《友情歲月》，一臉自信的鎮宇還邊Chok邊唱，表現投入，惟唱至副歌時，鎮宇開始有點緊張，結果愈唱愈快，如同唸急口令，比起背景音樂還要快，在場結他手見狀即轉身向後方鼓手示意求救，陳楚生更比手勢著鎮宇唱慢一點，現場觀眾笑聲此起彼落，鎮宇獲悉「出事」後即停口，最後才勉強與陳楚生完成歌曲最後兩個字歌詞，完成後二人即仰天狂笑，觀眾則掌聲如雷作鼓勵。

之後鎮宇與陳楚生妙語連珠，前者自嘲半途出家客串當「歌手」，全因用作襯托陳楚生，更指對方是流量形，於音樂界完住不成問題，而陳楚生對於鎮宇失手甩Beat，笑指他近日忙於教堂所致，鎮宇即打蛇隨棍上；「其實楚生夢想是當演員，他開完個唱後就會參加《無限超越班》。」陳楚生對此無力招架，故轉移視線，建議再與鎮宇唱一次剛來的歌曲，實行邊度跌低邊度起番身，及後音樂響起，鎮宇今次表現雖然不過不失，順利過關，但之後趁陳楚生返後台換衫時獨唱一曲《當年情》，情況依舊，引來觀眾笑不停，更紛紛把片段於網上分享，還笑指沒想過鎮宇也要如此一面。