5大抗氧化成分　由食開始抗衰老

炎夏將至，毒辣的紫外線會導致人體自由基濃度增加，而自由基發炎會令器官機能逐步老化，特別是會對皮膚造成氧化損傷，加速皮膚老化。如果想減緩肌膚、身體的老化迹象，除了認真防曬，還要抗氧化。以下就為大家列出五大抗氧化成分，補充方法也很簡單，只需多加注意日常飲食。

1.維他命C

維他命C是一種水溶性維他命，也是一種強大的抗氧化劑，它能有效的捕捉想要攻擊細胞的自由基，並將它們轉化為無害的物質。此外，維他命C還能夠回收和再生其他抗氧化劑，比如維他命E，使其重新獲得抗氧化的能力。像是柑橘類水果如橙、西柚、檸檬，或是奇異果、番茄等都含有豐富的維他命C。另外，它還能促進膠原蛋白的形成和維持皮膚的光澤與彈性。

2.維他命E

維他命E是一種脂溶性維他命，有助防止多元不飽和脂肪酸及磷脂質被氧化，故可維持細胞膜的完整性，減緩皮膚老化的速度，讓肌膚長期保持青春光彩。而植物油如葵花籽油、橄欖油，或杏仁、核桃等堅果類都蘊含豐富維他命。

3.多酚類

多酚是一大類植物源性化合物，具有很強的抗氧化作用，常見的多酚化合物有：兒茶素、綠原酸、異黃酮、花青素、可可多酚、薑黃素、檸檬黃素、槲皮素、芸香苷、白藜蘆醇等。可從綠茶、大蒜、洋葱或是漿果類水果如藍莓、車厘子等水果中補充。

4.類胡蘿蔔素

類胡蘿蔔素是一類脂溶性色素，包括α-胡蘿蔔素、β-胡蘿蔔素、葉黃素、玉米黃質等。它們是維他命A的前體，對維持上皮組織健康、增強免疫力有重要作用。同時，類胡蘿蔔素也是很好的抗氧化劑，尤其是葉黃素和玉米黃質，能有效清除單線態氧，保護眼睛免受光氧化損傷。可從橙黃色蔬果如胡蘿蔔、南瓜、芒果等中獲取。

5.硒

硒是人體重要的微量元素，在人體抗氧化系統中扮演着重要角色。它通過形成硒代半胱氨酸參與谷胱甘肽過氧化物酶等多種抗氧化酶的合成，幫助清除過氧化氫等活性氧，維持細胞氧化還原平衡。此外，硒還能增強免疫功能，有抗炎、抗病毒的作用。日常生活中，能從海鮮和肉類中獲取，例如沙甸魚、蝦、蟹、雞肉、牛肉等。