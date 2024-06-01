P1X3L開騷走數冇騷肌：有下次一定會露！

男團P1X3L三子吳啟洋（Phoebus）、歐鎮灝（George）和葉振弘（Marco）昨晚（31日）假九展Star Hall舉行《P1X3L !OMG LIVE 2024》演唱會，歌手何洛瑤、曾比特以及女友和七仙羽都有到場支持。P1X3L三子甫出場即跳唱《BOMB》為現場暖身，唱到第二首歌《Just Lean On Me》全場觀眾應偶像要求站起身應援。期間Phoebus和Marco合力要求George除衫，令全場觀眾起哄，之後Phoebus和Marco脫去George的外套，更開玩笑指要再脫掉褲子，但George拒絕說：「唔好啦，我唔想換褲。」之後George就換上了新外衣開始他的Solo。

輪到Phoebus獨唱時，他表示好感觸P1X3L終於有自己的舞台，稱如果不做歌手的話，現在應該是位土木工程師，更透露讀書時期經常教訓自己的一位訓導老師亦有在場看表演，期間有觀眾向台上大叫「你好靚仔」，Phoebus笑言：「多謝，我聽到呢啲其實唔喺好知畀咩反應。」

當Phoebus和Marco合唱《陀飛輪》時，George問道為甚麼要選這首歌，Phoebus表示因為這首歌的歌詞有「發票、美金、跑車」等字眼，笑言這些都是他們沒有的，剛剛考獲車牌的Marco更看向台下的爸爸，笑着向他要求要跑車。

臨近演唱會尾聲，P1X3L三子在唱歌曲《Braceless》時，落台與觀眾親近，Phoebus表示今場演唱會像家庭聚會，而George感謝自己家人的在場支持，同時亦感謝另外兩位隊員的家人，多謝他們給自己帶來了好隊友，而Marco稱P1X3L最大的成就就是擁有在場各位觀眾。

受訪時，P1X3L指非常感謝觀眾今日冒着3號風球和大雨前來看騷，又言今次演唱會大家都很有默契。Phoebus透露唱歌老師在開騷前特意叮囑自己在唱頭三首歌的時候，不要太興奮，不過最後都因為在台上腎上腺素上升，結果還是唱得太用力，影響到後續唱慢歌的聲線，因此希望可以再開一次騷「復仇」。另外，Marco給予今次演唱會80分，隊員一致認為今次的演唱會未到最完美：「第一次表演仍然有好多要執生嘅地方，同埋想追求每一次都會更加好，所以唔會畀自己滿分。」

問到P1X3L在開騷前曾預告會除衫，但最後都沒有做到，會否怕粉絲失望？他們說：「其實今次大家都有共識，有下次大家都一定會露嘅，只不過今次會想專注喺三個人嘅表演上面。」提到Marco剛在演唱會上叫爸爸幫自己買車，Marco笑指剛剛是開玩笑，現在暫沒有買車的想法，稱更想先買樓。Phoebus亦只今次是特地邀請訓導老師來觀賞演唱會：「因為佢係睇住我大，佢教識我做人要飲水思源。」