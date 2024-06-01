【營事檔案】三文魚魚子夾番薯

你知道嗎？韓國人喜愛辛奇的程度是會以辛奇配番薯食用，認為辛奇的酸辣可平衡番薯的甜，及增加口感。而都想嘗試番薯不同的配搭的話，可建議嘗試今次介紹的三文魚魚子，鹹鮮的魚子加上三文魚，與番薯十分合拍！

三文魚不同部分差別很大

三文魚是Omega-3脂肪酸的優良來源，這些脂肪酸對心血管健康非常有益，有助於降低心臟病和中風的風險。三文魚還富含優質的蛋白質、維生素D和鉀等多種營養素。由於三文魚本已屬含高比例魚油的魚類，因此建議避開魚腩、魚頭及魚鰭等高脂部分，以免攝取過量脂肪。以每100克的三文魚為例，魚肉部分含有13.5克脂肪，而三文魚腩則含有高達35克脂肪，差不多是2.5倍！

蟹籽不是蟹子

蟹籽，也稱為飛魚子，因此並不是蟹的卵子，而是飛魚子。味道多為煙熏味或淡鹹味，並帶一絲甜味，口感清脆。常用作製做蟹籽沙律、蟹籽壽司或者加入白飯及紫菜，成為拌飯都非常美味！飛魚卵本身為淡黃色，不過經過醃漬後多為橙紅色，而不同的醃漬方法就會有不同顏色的蟹籽，如黑色的是用墨魚汁製成的，黃色的則是用柚子染色而成等。蟹籽是魚籽類，因此含有較高的膳食膽固醇，但由於身體中70%的膽固醇是身體自行製造，因此身體健康的人士是毋須擔心膳食膽固醇。

三文魚魚子夾番薯

材料：

番薯 一個

三文魚 半條

蟹籽 2湯匙

明太子 2湯匙

做法：

1) 番薯以180度焗20-30分鐘至熟透備用

2) 燒熱鑊落少許油，加入三文魚煎熟後去皮

3) 用叉壓碎三文魚，加入蟹籽及明太子拌勻

4) 番薯中間切一刀，加入拌好的三文魚，完成

温巧晴(Amy) - 認可營養師(香港營養師學會)

「家營營養中心」營養師，食物及營養學理學士 (英國歐斯特大學)。熱愛烹飪，擅長配搭不同食材，設計成營養豐富又美味的食譜，幫助都市人輕鬆實踐健康飲食。