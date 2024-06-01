「糉」有驚喜　可口玩味

仲有個零星期便是端午節，相信大家都會準備鹹甜糉來應節，除了傳統的鹹甜餡料之外，今年有不少創意玩味的選擇，喜歡新鮮感又愛試新口味的就不要錯過了！

咖啡風味

咖啡控必試！可錯想過咖啡味的端午糉呢？由主打公平貿易的品牌今年除了供應「公平健康肉糉」及「公平素糉」兩款健康糉外，還帶來全新首創的「咖啡溏心蓮蓉鹼水糉」，打開咖啡香氣撲鼻，將拿鐵風味注入中式鹼水糉，品牌還細心地附送「有機原蔗砂糖」，喜歡鹼水糉的也不妨一試！至於「公平健康糉」就選用一般糯米製作之餘，更特別加入了公平貿易有機紅米和有機紅藜麥，讓應節的端午糉加入一份健康。

聯乘口味

杧果控必試！由外送平台與泰國雞飯名店合作推出的端午節限定杧果糯米糉，糅合了泰式風味與中式傳統糉子的製作工藝，可以說是帶來一種新奇好玩的美食滋味！這款於6月8至10於外送平台的雞飯指定分店選購的限量版主題造型外賣杧果糯米糉，以糉葉包裹，每一口都能嘗到軟糯的糯米與香甜的杧果，並以糉子造型的外賣盒盛載，送禮自用都得，好玩又好食！此外，外送平台於即日至6月9日推出全新限時優惠，只需在平台指定餐廳下單並外賣自取，可獲高達5折優惠呢！