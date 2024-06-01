搖滾女歌手Taylor Momsen台上被蝙蝠襲擊咬腳　要打14日瘋狗針

美國搖滾樂隊The Pretty Reckless日前於西班牙西維爾為澳洲搖滾樂隊AC/DC擔任暖場嘉賓，正當女主音Taylor獻唱以燒女巫為主題的《Witches Burn》之際，她留意到台下一陣騷動，觀眾指住她，她卻不明白他們以西班牙文在叫嚷甚麼。Taylor轉身低頭查看，才發覺有一隻蝙蝠咬着她的大腿，她攤手驚呼：「乜X嘢！有隻蝙蝠喺我隻腳上面，可唔可以搵人幫我，唔該？」工作人員隨即現身，替她捉走蝙蝠，她笑言：「我可能真係女巫。」

其後Taylor於社交網站分享事發以及在醫院打瘋狗針的片段：「真係……搖滾時刻……禮拜三喺西維爾咁啱表演緊《Witches Burn》時……一隻蝙蝠飛上我隻大髀，當下我唱緊歌唔為意，直到班好觀眾大叫同手指拍……隻蝙蝠好可愛，但冇錯佢咬咗我……所以跟住兩個禮拜我都要打瘋狗針。多謝醫院所有員工，佢哋朝早睇完新聞都封我做『蝙蝠女俠』。」

英國女歌手Natasha Bedingfield留言慰問表示：「痛唔痛呀？」Taylor回應：「咬？唔痛。打針？好痛！」有網友提起英國金屬搖滾男歌手Ozzy Osbourne於1982年於台上接過觀眾擲出的蝙蝠再咬甩頭的著名事件，笑言她現在與前輩睇齊！