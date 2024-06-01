踩兩個轆　暢遊歐洲單車天堂

聯合國大會將每年6月3日定為世界單車日（World Bicycle Day），目的是「進一步普及和利用單車」，讓人增加運動量之餘，亦減少環境污染 。不少國家透過城市規劃積極推廣單車文化，吸引不少旅客騎着兩個轆到處觀光。荷蘭首都阿姆斯特丹市內便有長達450公里的單車徑，可以單車輕鬆遊遍市內人氣地標。另外丹麥哥本哈根及法國羅亞爾河谷同樣被喻為單車天堂，到此一踩絕對有不一樣的旅遊樂趣！

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阿姆斯特丹：逛盡博物館

荷蘭政府幾十年來一直堅持單車友善政策，單車徑主要由遍布全國的LF-Routes構成，於Holland-Cycling.com網站即可查詢當地單車路線。想於阿姆斯特丹踩車，當地有甚多由導遊帶領的單車團，亦可於中央車站花約€8（約HK$68）租一天的單車代步。為你推介一條「博物館加城市遊」路線，全長約15公里。先沿着運河河畔抵達約丹區（Jordaan Quarter），該處是藝術家、學生及年輕創業家的大本營，在此可充分體會當地的多元與活力。此區也是 《安妮日記》作者Anne Frank一家於納粹佔領荷蘭期間的躲藏處，可順道前往著名的Anne Frank House博物館多作了解。接着到達梵高博物館（Van Gogh Museum）及阿姆斯特丹國家博物館（Rijksmuseum）欣賞名畫及國家級收藏品，之後可於該市最大的綠地馮德爾公園（Vondelpark）稍作休息。還有體力的話，可繼續前往風景漂亮的瘦橋（Magere Brug），及世界上唯一的水上花市Bloemenmarkt，教人大飽眼福。

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哥本哈根：尋找安徒生蹤迹

連續多年拿下宜居城市第一名的哥本哈根，也曾奪得「全球最適合踩單車城市」的美名。過去10年，哥本哈根政府於單車基礎設施方面投入了€2億（約HK$17億）。旅客可在市內的單車租賃店租單車，部分酒店也設有租車服務，亦可選擇共享單車Bycyklen。推介一條約3至4小時的市中心單車路線，可遊覽當地多個著名景點。由市政廳廣場（Rådhuspladsen）出發，這是1905年建成的第6代市政廳，擁有高105.6米尖塔及紅磚建築，並可順道參觀市政廳旁的安徒生雕像（Statue of H.C. Andersen）。然後繼續前往新港（Nyhavn） ，該區是著名的酒吧街，岸邊建有色彩豐富的老屋，安徒生亦曾居於此處。接着前往哥本哈根的地標小美人魚雕像，是丹麥雕塑家愛德華．艾瑞克森依照安徒生童話，並參考自己妻子雕塑出來。最後一個景點是羅森堡城堡（Rosenborg Slot），建於17世紀，當時作為皇室夏宮，是丹麥保存最好的文藝復興式宮殿。

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盧瓦爾河谷：古堡大發現

位於法國羅亞爾河谷、全長約900公里的單車道La Loire à Vélo（同時是橫跨歐洲的單車路線EuroVelo 6西段），從法國中部一路向西伸延至大西洋出海口，因沿岸有眾多保存完好的古堡，令該河谷部分流域於2000年被列入世界文化遺產。推介一條兩日約110公里的路線，由布盧瓦（Blois）出發 ，首站前往香波城堡（Château de Chambord），它是《美女與野獸》的城堡原形，外觀雄偉兼搭配造型精緻塔頂。之後向昂布瓦斯（Amboise）進發，必去昂布瓦斯城堡（Château d'Amboise），鼎鼎大名的達文西就是在此創作並度過餘生。附近還有一個迷你城堡公園（Mini Chateaux），內裏展示着40多幢法國著名城堡的微縮模型。翌日向圖爾市（Tours）進發，必去景點有圖爾主教座堂（Cathédrale Saint-Gatien de Tours）以及普呂默羅廣場（Place Plumereau），後者可欣賞到舊城區保留木骨建築的傳統老屋。由於羅亞爾河谷是法國有名葡萄酒產區，沿途有Caves Ambacia、Cave de Vouvray等知名葡萄園，愛酒的朋友不要錯過。