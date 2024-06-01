楊千嬅曾受網暴擔心出街有事　經歷低潮痛恨以前唱到咁衰

無綫節目《芷珊約您》明晚（2日）嘉賓是楊千嬅，主持黎芷珊飛到上海直擊其巡迴演唱會。千嬅當年憑著「心口掛個『勇』字」放棄護士一職，勇闖樂壇做歌手，一步一步登上樂壇天后、影后寶座，28年演藝生涯歷盡高低起跌，2019年因網絡風暴陷入人生低潮，加上疫情打擊，令千嬅事業和人生均面對巨大轉變。

千嬅在節目中罕有重提網絡風暴事件，自覺EQ高、很懂處理這類事的她，惟當時正進行世界巡唱，千嬅形容當刻感覺如同天上跌下來：「嗰時反差太大，我消化唔到，每日好驚好慌，嗰種慌係嚟自突然人生感到迷失。」她坦言擔心出街會「有事」亦怕跟朋友見面，一度收埋自己。向來個性硬朗、報喜不報憂的千嬅，在丈夫及兒子面前也裝著一副「我沒事」的樣子，直至看到歌迷砸碎其CD，才感到很生氣：「你可以否定我，但唔應該否定我嘅作品，唔係淨係我一個人嘅嘢嚟。」

之後千嬅與丈夫丁子高及兒子暫居上海，並努力重建自信，包括努力練聲及接演歌唱節目《聲生不息》挑戰自我。千嬅又感恩前輩葉蒨文和李玟與她分享人生經驗給予啟發：「聽前輩一席話，勝過讀萬年書。」對於被外界認為「一世好運」的千嬅笑言：「如果真係可以靠呢啲，你哋眼見我嘅劫難，我都可以避過埋啦！」

千嬅這次巡唱幾乎全廣東歌演出，眼見內地多個非粵語城市，全體觀眾雀躍地跟著大合唱，她坦言感動不已：「我好proud of自己係廣東歌歌手，好想趁仲有體力，將廣東歌唱到去唔同城市。」2000年千嬅憑《少女的祈禱》紅遍華語樂壇，千嬅直認不同年齡唱同一首歌會有不同感覺，人生經驗增長，更明白箇中意思，說到此處千嬅感觸落淚：「我好憎以前唱到咁衰，但依家唱番，先發現原來嗰把聲係最快樂。」

自認唱歌一般的千嬅形容初入行時只是塘邊鶴：「有時真係有少少亂嚟，從來冇上過正規training，係塘邊鶴，嗰時第一件事係去學唱歌，但學兩堂唔會即刻突飛猛進，變咗要努力，唔努力唔會有新歌。」