【Bethの食卓】傳統紅豆糕有層皮？

上星期因為食堂開張，特意搜羅了些拜祭用品，其中一項就是傳統紅豆糕。據說有好多神明特別喜歡吃红豆糕，香甜之餘，紅豆更是代表富生命力象徵吉慶滿堂之意。

而紅豆糕嘅製法更加係百花齊放，有傳統嘅紅豆糕，又有創意無限新穎的紅豆糕，加上椰汁、加上桂花等等林林總總。

我偏愛傳統款式，有層啡色糯米皮包住的那款，口感比較煙韌豐富，之前以為只能在澳門的老店才能找到。但上星期就在元朗一間不起眼的麵包糕店找到，吃過口感也和澳門的不相伯仲！

其實紅豆糕對人體也有很多好處，好似有助利尿、高血壓調理、去水腫、便秘調理等。夏季天氣悶熱，紅豆糕對於水腫有着非常好的食療功效。據搜尋資料顯示，紅豆糕含維他命B1、B2、蛋白質及多種礦物質，有補血、利尿、消腫、促進心臟活力、通氣除煩等功效，對脾虛水腫、腳氣等症也有好處，大家不妨趁這夏天多吃不同種類的紅豆糕。

紅豆糕在玄學角度是屬火，能補充火的五行元素。說來也大有學問，蒸了的紅豆糕是火、雪凍了的紅豆糕則偏向火與金兩個五行；加入不同味道同煮，也會起了不同五行嘅變化，你想知更多當中的竅門或是通過煮食而更了解當中有趣的五行屬性呢？日後如果有機會再跟大家分享。

Profile：Beth Shum

-喜歡以高級日本食材入廚

-開設日本高級食材專門店

-高級食材進口商

-2022, 2023年獲委任為宮城縣推廣大使及顧問

-妙見天文曆象館創辦人

-Email: bethshum1491@gmail.com