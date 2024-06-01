張栢芝遭前經理人出歌數臭　余毓興：驚佢告我就唔寫呢首歌

藝人張栢芝2020年遭前經理人余毓興入稟高等法院控訴，拖拉至今仍未有定案，有指案件最快也要明年才再開庭續審。事緣余毓興與栢芝於2011年簽訂了「全球獨家經理人合約」，他要先墊支4,000萬港元予栢芝作訂金，惟後來栢芝推翻了合約，導致余毓興及公司有感蒙受損失，故要求栢芝作出賠償。

消息了一段日子的余毓興近日突然蒲頭，並改以唱作人身份推出首支單曲《以犬之名》，又於自己的社交平台發表MV，歌詞吞沙射影力數栢芝的不是，與此同時他更接受台灣媒體訪問，開名控訴與栢芝的恩怨瓜葛，又指當年自己力排眾議幫助對方，如今惟有自嘲愚味無知。

談到是否如歌詞所指，當年栢芝曾以狗的忠誠作比喻來換取他的信任，在短短3天內支付4,000萬港元簽約訂金？余毓興坦言：「《以》歌確實是我的親身經歷，當年決定幫助栢芝度過危難，現在依然有朋友感到不解，這首歌正是我對他們做一個交待，更算是對自己的愚味做一個了斷及翻篇。」他表示仍然清楚記得與栢芝達成合作當晚發生的每一個細節，並指自己愛狗如命，故當有人以狗的忠誠作誓言表忠心時，對他來說是極大的說服力及感染力，所以出於一時感性，決定伸手求人於水火中。

余毓興續謂4,000萬是自己的辛苦錢，故對於栢芝過河拆橋的忘恩負義行徑，感到失望與憤怒，有指對方不單沒有感恩更違約拒還款，他是逼於無奈之下才採取法律行動。他接受東網訪問坦言：「我今次係開名講張栢芝，嗰晚我同佢嘅對話、每個細節同見咗乜人，我都清楚記得。而呢首歌明眼人都知我想表達啲乜嘢，就係呢段經歷嘞！（驚唔驚同栢芝嘅關係變得再複雜？）唔怕，驚佢告我就唔寫呢首歌啦，最好佢同我對質。」他又指已有心理準備《以》歌推出後，可能會「有排搞」。