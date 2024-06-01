泥鯭融入黃心穎家中　自爆：有幫佢影靚相

樂隊RubberBand今日（1日）出席慈善團體音樂分享會和相片展覽，活動上他們除了獻唱了五首歌，還展出了他們索馬利蘭探訪之旅拍攝的風景照，吸引了大批歌迷到場支持圍觀，隊長阿正和低音結他手阿偉的太太和女兒均有到場支持。

由於天雨關係，原定在戶外舉行的表演，被搬至室內。阿正今次雖因事沒有參與索馬利蘭探訪，但仍然好關心當地小孩，阿偉表示當地環境惡劣，孩子和孕婦的設施簡陋：「就算孕婦都係得簡單檢查，有啲小朋友真喺連鞋都冇得着，生活冇保障。」問到他們會否將活動經驗分享給家人？阿正就指自己女兒還細，未必懂但仍然會帶她看展覽，而阿偉就指女兒會感好奇，不停向自己發問。

另外，主音6號喜歡攝影，今次的旅程亦拍攝了很多風景照片，但卻經常被太太投訴技術不好，所以私下有勤上攝影課改善。不過阿偉就爆6號攝影技術其實很好，是團隊內唯一一個開辦過個人攝影展。問到泥鯭平時會否幫太太黃心穎拍照？泥鯭就指平時多拍攝動物，但都有幫太太拍：「手機幾乎都係動物照。」講到近日泥鯭的家庭相在網上曝光，指泥鯭融入了太太黃心穎家中，泥鯭回應：「冇留意，所以冇意見。」

阿偉和6號言慈善活動會繼續進行，今次活動還率先獻唱了新歌《讓世界都懂》，透露歌曲其實未錄好，力求完美的他言希望錄好再派台。