smart #3純電接力登場

繼smart#1之後，smart第二款電動車型smart#3接力抵港登場。smart #3是該品牌旗下首款SUV Coupé，由德國平治（Mercedes-Benz）全球設計團隊負責設計，糅合了線條流麗的房跑車（Coupé）及動感實用兼備的SUV兩大車型特色。跟smart #1一樣同是基於吉利SEA電動車平台架構，車長僅4,440mm，軸距就有2,785mm。

率先在港推出的smart #3屬高性能BRABUS版，配備前及後電馬達，以AWD全時四輪驅動，最大馬力及扭力分別428PS和543Nm，0-100km/h加速只需3.7秒完成。AWD全時四驅系統配合前麥花臣、後多連桿布局的跑車化設定懸掛系統，加上經高性能部門BRABUS的多項機械設定，無論在直路加速或彎路飛馳都能保持穩定矯捷。

車載66kWh高效能電池組，續航力達415km（WLTP）。最大支援150kW DC快速充電及22kW AC中速充電，由10%充至80%分別少於30分鐘和3小時。「一換一」售價約$39萬起，訂購首批早鳥優惠意向價再平$2萬，有冇得諗先？