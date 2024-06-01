阿Mo「東風」在望　頭腦清晰盼能主導自己生活

男團MIRROR前年7月在演唱會期間發生嚴重意外，懸掛半空的巨型屏幕突然墮下並擊中舞者李啟言（阿Mo），他至今仍需留院接受治療。其父李盛林牧師一直透過代禱信交代阿Mo的進展，在今晚（1日）他發出第97封代禱信。

李盛林牧師回顧意外發生至今，在這22個月的生活，雖然阿Mo自行完成許多事情都只能「假手於人」，但頭腦清晰，每每都能為自己計劃下一步，並與家人分享如何跟進。期望他下一步的治療能有進展，逐步能夠自己主導，以行動參與自己的生活。

自去年底以來，院方已積極為「東風」的形成而籌劃，各方的專家也出謀獻策以致「東風」在望。除了感謝阿Mo所信仰的上主，我們也衷心感謝各位有心人的關愛，在這近二年的「停頓」生活中，阿Mo更體驗到親情、友情和各方關愛、鼓勵和慰問的可貴。他表示「東風」在望，相信那一天很快就會來臨。

代禱信如下：

「東風」在望啦！yeah!

李盛林牧師 // 啟言 (阿Mo）代禱信 97 (20240602)

「你們要將一切憂慮卸給神，因為祂顧念你們。」(彼前5:7)

【解說和我們的經歷】

1) 使徒彼得在彼得前書第五章提及 基督徒的10個心態，這經節特別講及 「信靠」的心態。因為彼得也沒有經歷到大衛所面對的情況：「你要把你的重擔卸給耶和華，他必撫養你；他永不叫義人動搖。」（詩55：22）這裡「一切的憂慮」可以包含所有不滿、沮喪、絕望、質疑、痛苦、患難，以及所遭遇的一切試煉。

2) 我們在這97週的經歷中，切身體會了「一切的憂慮」，有些憂慮，我們確實學會了交託；有些仍在學習之中，最重要的是，我們知道神在每一個人生命中都有祂的計劃，並且時常顧念我們。在阿Mo受的重創後，我們不得不學習活在當下，體會在這艱苦過程中神的同在。原來在祂的顧念下，同樣不少人透過代禱信得到了鼓勵和勇氣，再次重拾面對當下的力量。我想這也是神計劃的一部份吧！

(一) 啟言(Mo)

1) 【感謝各方為「東風」鋪路】

自去年底以來，院方已積極為「東風」的形成而籌劃，各方的專家也出謀獻策以致「東風」在望。除了感謝阿Mo所信仰的上主，我們也衷心感謝各位有心人的關愛，在這近二年的「停頓」生活中，阿Mo更體驗到親情、友情和各方關愛、鼓勵和慰問的可貴。

2) 【阿Mo也積極思想安排】

在這22個月的生活，雖然阿Mo自行完成許多事情，都只能「假手於人」，但頭腦清晰，每每都能為自己計劃下一步，並與家人分享如何跟進。期望他下一步的治療能有進展，逐步能夠自己主導，以行動參與自己的生活。

3) 【禱告】

請為即將面對創新治療各方的籌備禱告，盼在主的恩典下，各項安排都能如期進行。

(二)【去年今週代禱信(45) – 2023年06月04日】 - 前後一年的比較：

【一年前】：(去年經歷)

1) 偶爾肌肉痙攣抽搐就會導至失去平衡；

2) 因護工的不穩定，Mo爸媽在去年的5、6月也要當晚班護工。

【今天】： (一年來的經歷)

1) 幾星期前與一些處理脊椎受創的專家開會，他們的第一個問題是：「阿Mo有沒有痙攣的現象？」。起初一直憂慮這是不好的現象，原來肌肉的痙攣對阿Mo來說是好的現象，表明脊椎神經仍有一點點的反應。

2) 感謝神，今天Mo爸媽不再因護工的不穩定而充當晚班護士，因此能更好集中精力，處理、計劃和籌備阿Mo前面的創新治療。

(三) Mo爸媽

1) 【心力交瘁書寫的代禱信】

很不容易把代禱信寫到了第97封。每星期執筆時，一想到阿Mo的狀況，一方面心中滿是感恩，另一方面也深感這意味著他經歷了97週的艱辛日子。盼望阿Mo能夠早日自主活動，見證神的大能和恩典。「東風」在望，相信那一天很快就會來臨。

2) 【為傷患者開了一條重新出發的路】

回顧這些受創艱苦的日子，代禱信除了給人的鼓勵，也喚起了醫療界對創傷病患者需求的認識。同時，探究了不少創新治療脊椎神經受創的治療科技。盼望這些創新技術，能在往後逐一實現，為那些無助且不能自理的人，打開一條重生的路。

隨著阿Mo 治療過程的變化，我們深刻體會到上帝無條件的愛與拯救大能，更感謝神, 「眼看《東風》在望，滿懷期待的迎向，盼早日吹拂在其中」。