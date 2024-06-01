匈牙利裸模　清純側漏

散發出鄰家女孩氣質嘅純情玉女，固然係唔少男士嘅心儀對象，如果加埋一副火辣身材更係令人愛不釋手，咁呢位來自匈牙利嘅原石系裸模Alisa Amore，又係咪你杯茶呢？

夢想演戲

所謂原石系嘅意思，就係指囡囡嘅氣質好似鄰家女孩般樸實無華兼清純，充滿治愈能量，故此唔少走純情路線嘅模特兒，均被網民冠以原石之名。只係用原石嚟形容裸模卻甚少見，原因在於大部分裸模以美艷及火辣嚟吸引大家嘅眼睛，如果要性感得嚟又有純情味道，綜觀現今裸模界真係屈指可數，而出生於匈牙利布達佩斯嘅Alisa Amore就係其中之一。

事實上，如果問幾年前嘅Alisa Amore，有冇諗過有朝一日會成為裸模嘅話，佢一定話擰晒頭，因為喺投身裸模界之前，其實佢嘅夢想係立志成為一個演員，亦因此佢曾經修讀演藝課程。既然係咁，點解佢後來又會投身裸模界，並成為歐洲炙手可熱嘅裸模，仲紅到去美國呢？

人氣爆發

話說喺Alisa Amore讀緊演藝課程期間，經常參加各類試鏡活動，希望能夠爭取演出機會，當中從舞台劇、電視劇到電影都有，目的只係想得到一個路人甲嘅角色，可惜直到畢業之後，始終未能成功獲得取錄。

喺極度挫敗同失望之下，有一日，突然收到其中一個面試官嘅電話，問佢有冇興趣投身裸模界發展。經過一番思量後，Alisa Amore便決定以裸模身份出道，並先後為歐洲著名男士網站及雜誌拍攝全裸寫真，憑住鄰家女孩嘅純情氣質，加上前凸後趷嘅魔鬼身材，結果令佢人氣大爆發，連帶佢嘅社交帳號亦不斷漲粉。有見及此，Alisa Amore便決定開設埋OnlyFans帳號搵銀，後來更索性喺裸模界引退，全力發展成人網紅嘅事業並強勢吸金。

Profile

出生地：匈牙利

身高：175cm

三圍：34F-24-34

雖然Alisa Amore憑住原石級純情魅力，令佢嘅成人網紅事業做得有聲有色，但早前佢多個社交帳號先後被封，好彩並未對佢造成打擊，皆因佢嘅事業早就上晒軌道。