【是日通勝】

農曆四月廿六

甲辰年 己巳月 丁酉日

吉時：中午11時至1時、下午1時至3時、下午5時至7時

凶時：上午5時至7時、晚上7時至9時、晚上9時至11時

宜：交易、動土、嫁娶

忌：會友、栽種、理髮

幸運方向：坐南向北

幸運數字：17、35、24

幸運顏色：藍

【星座運程】

今日幸運星：白羊座

白羊座：幸運指數排第一，單身者可打破感情悶局。

金牛座：跟伴侶要學會互相信任，否則易出現爭執。

雙子座：成為精明消費者，有望以低價買得心頭好。

巨蟹座：頭腦精明，把精力放在學習上，易獲佳績。

獅子座：思路清晰，處事恰當，遇上難題也不用怕。

處女座：愛與不愛要問自己，處理感情問題忌拖拉！

天秤座：多留意朋友圈，單身者可望到脫單的曙光。

天蠍座：不要因運滯而垂頭喪氣，對自己要有信心。

人馬座：不夠主動是大忌，有可能令伴侶產生誤會。

山羊座：運勢不過不失，多接觸橙色，對你有好處。

水瓶座：做人只要問心無愧，可望走出眼前的困境。

雙魚座：頭頭碰着黑，但別沮喪，謹記希望在明天！

【生肖運程】

相沖生肖：兔

旺弱指數：（升）羊 心情好

（跌）兔 易破財

鼠：需要管好自己的荷包，勿先使未來錢。

牛：健康存隱憂，改善作息習慣刻不容緩。

虎：做事要有耐性，勿因一時失意而放棄。

兔：是日沖煞，財運欠佳，易有金錢損失。

龍：事業運不佳，易陷入急躁失望的狀態。

蛇：給自己獨處時間，有助清空內心雜念。

馬：財運向好，有機會獲得一筆意外收入。

羊：運氣好，心情靚，做起事來得心應手。

猴：相約伴侶撐枱腳，感情生活會更融洽。

雞：異性緣佳，單身者出外走走易有艷遇。

狗：不要太自我中心，說話前要先經大腦。

豬：趁周日攜眷外遊，避免感情關係變淡。

【暢所欲玄】（玄學名師黃楚淇）

異性緣好的手相

手相是一種根據手掌的紋理、形狀、指甲等特徵來判斷一個人運氣的占卜方法。究竟異性緣佳的手相有甚麼特徵？以下為大家數一數。

1.姻緣線多

姻緣線指的是小指根部掌邊位置，可用來觀察婚姻是否幸福。姻緣線多的人，婚姻會漸入佳境。每一次談戀愛都會有收穫，並把經驗用到下次戀愛中，愈到後面，感情愈順，進入婚姻之後，感情更會愈來愈順。

2.金星環

金星環是一條圓弧形的短線，通常起始於食指和中指間，終止於無名指和小指間。手掌中有金星環的人，通常心地善良，口才佳，思維靈活，深得異性喜歡，異性緣佳。

3.雙重感情線

感情線起於手掌的尾指基部之側面，橫伸向食指下方的木星丘部與中指下方的土星丘之間。雙重感情線的人，一般人緣運暢旺，且容易與異性擦出火花，或有一見鍾情的戀情。