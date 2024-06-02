倪妮再結片緣衝票房　朱一龍地獄式訓練迎戰

內地藝人朱一龍及倪妮主演作《消失的她》去年票房大收，他們將再結片緣，而且新作導演來頭不少！近日朱一龍已投入準備工作，展開地獄式訓練！

由朱一龍及倪妮主演的電影《消失的她》去年上映，票房大收35.23億元人民幣（約37.98億港元），成績亮眼。今年兩人會再度合作，拍攝電影《東極島》，朱一龍與另一主角吳磊近日已率先抵達楊州作準備，由於該片以戰爭事件為背景，故片中演員均要上山下海，尤其落水戲份特別多，所以各人入組都必須接受連串地獄訓練，拍攝期更長達7個月。

導演來頭勁

《東》片導演管虎來頭十足，曾拍攝電影《老炮兒》，造就另一名導馮小剛成為金馬影帝，而他早前拍攝的電影《八佰》票房亦大收逾30.9億元人民幣（約33.32億港元），加上今次是大製作電影，故有指內地頂流小生王一博亦有意參演新片，但最終未能成事。

朱一龍與倪妮可說是近年的「好運CP」，除了去年主演電影大收外，近日朱一龍憑電影《人生大事》、倪妮則憑《消失的她》齊齊入圍中國電影百花獎初選投票，有指兩人入圍呼聲相當不俗！而倪妮向來深得廣告商歡迎，日前她就在社交平台分享拍攝手機廣告的花絮照，見她拿着顏色鮮艷的花束拍照，人比花嬌！