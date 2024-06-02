星玄｜G.E.M.上海演唱會撞正生理期　連踩5場破亞洲女歌手紀錄

今日係6月2日農曆四月廿六，肖羊嘅朋友運氣好，心情靚，做起事來都得心應手。肖羊嘅鄧紫棋（G.E.M.）呢排忙緊巡迴演唱會，而且好多個場次幾乎一開賣就售罄，就知G.E.M.嘅人氣有幾高啦！而係上個月嘅大連場，G.E.M.唱嘅時候，突然有一陣大風，將佢嘅頭紗吹到亂晒，台下嘅Fans睇到笑出聲，搞到佢都忍唔住笑咗，G.E.M.就話，平時唱呢首歌嘅時候都會喊，但今日因為呢個突發情況，反而會笑得好開心，都希望Fans之後每一日都咁開心。G.E.M.你運氣咁好，工作一定順順利利，心情梗係靚啦！

G.E.M.終於完咗連開五場嘅演唱會，喺社交平台上載一篇千字文，表達自己心聲，覺得今次又完成咗一場巨大挑戰，而每次挑戰成功，都會有一種人哋難以形容嘅巨大滿足感。而且今次嘅連場演唱會仲撞正G.E.M.嘅生理期，令G.E.M.格外緊張，更是首位亞洲女歌手在上海體育場連開五場，成功打破紀錄，真係令人驕傲呀！

今日幸運星係白羊座，幸運指數排第一，單身者可打破感情悶局。白羊座嘅王嘉爾（Jackson），早前喺社交平台發文，感謝一直支持佢嘅人，又提到過去10年冇真正咁休息過，所以想趁今次嘅機會好好抖吓，所以呢排Jackson都只係做吓品牌代言人，出席吓活動，Jackson依家咁幸運，如果遇到鍾意嘅人，一定要主動出擊，可能會有更進一步嘅發展。

Jackson近日獨自由內地飛往首爾，吸引咗大批粉絲喺機場等候，而面對熱情嘅Fans，Jackson唔單止簡單回答Fans問題，仲親手接過Fans嘅信同咭紙，而且上車前更主動同大家講拜拜，真係非常親民同寵粉。