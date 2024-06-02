Anson Lo身體檢查報告仲未出　將同姜濤巴黎互相扶持

男團MIRROR昨晚（1日）出席《第六屆KKBOX 香港風雲榜》。MIRROR成員姜濤和盧瀚霆（Anson Lo）早前就在網上分享自己身體不適，不過他們就指並沒有因此而影響到台上表現，Anson Lo坦言與平時最佳狀態的演出一定有差別，但今次亦用盡了全力演出：「已經攞出百分百嘅力氣。（台上有冇唔舒服？）有啲熱有啲焗咁，其實大家都係，唔係得我一個，綵排嘅時候大家都好辛苦。」而姜濤則言以後會小心身體，提到Anson Lo早前進行了身體檢查，他就指身體報告還未出，現在逐漸休息中，公司亦有安排時間讓他休息。而問到姜濤和Anson Lo兩位「病人」將會一齊出席巴黎Fashion week，到時會否互相扶持？Anson Lo回答：「平時都會互相扶持，唔使等到病先扶持。」

講到有指陳卓賢（Ian）的個人演唱會加到7場，他就表示沒有聽說過，不過就稱如果真的要加場自己亦沒有壓力：「場次會受好多因素影響，例如場地或者檔期，呢啲都喺交畀公司處理，我只需要做好自己嘅部分，前期亦都有好多準備要做，作為表演者只想做好演出畀大家睇（自己想唔想加？）都好嘅，因為有好多朋友同我講話冇飛想睇，咁所以如果有機會梗係好啦。」邱士縉即提議Ian開個家屬場。提到Ian生日剛好與男團LOONG 9粉絲見面會撞期，Ian就言生日是非常普通的事情，一年365日都有不同人生日，所以並不是特別的日子。

另外，MIRROR全員於澳門開演唱會時，呂爵安（Edan）在網上分享戴上耳機唱歌的片段，表情極其誇張，但在旁隊友Anson Lo則表情呆滯，Edan解釋只是自己自high，隊友戴上了耳機是聽不見自己的聲音。