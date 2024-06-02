Edan千字文自爆ear mon出事　成出道後最大音響事故

男團MIRROR昨晚（1日）出席歌曲頒獎典禮，眾人更台上表演，當中成員Edan騷後忽然發文，表示原來當佢上台唱Solo歌《油麻地莎士比亞》時，其ear mon出現問題未有聲響，於不安下雖然順利完成演唱，不過就令佢心有餘悸，因為同晚稍後嘅演出都繼續出事，幸佢以專業演出挽救音響事故，有驚無險完成表演。

佢上載千字文紀錄心情，不安情緒頻現，最後始發現原來係佢同隊友Anson Lo嘅接收器調換咗，：「今天應該是我出道以來第一次音響上出現這麼大的意外吧🥺一上台唱《油麻地莎士比亞》，一開口就發現耳朵內的聲音完全像消失了一樣，所以唱了一句後便果斷拔掉ear mon，全首歌只能依靠外面的音響，一直戰戰兢兢地演唱着。」雖然佢即同audio同事溝通，微調後再上台表演《霸道總裁》時，情況不但未有改善，更出現rehearsal時嘅soundtrack，令佢成首歌都喺不安下完成。

佢再次同Audio同事溝通時，先發現問題出喺邊：「因為問題實在太嚴重了，亦很不尋常，而後面還有一首《入場人士注意》。Audio同事立刻幫我檢查接收器，才發覺原來我跟AnsonLo的接收器調換了……」佢直言覺得今次演出好可惜，因為佢同隊友花咗好多心機及時間去排練，不過佢都會汲取今次教訓，下次做得更好。同時佢又強調自己唔係想怪責任何人，亦勸粉絲切勿嘗試怪罪任何人，反而佢自己以後上台前必定會小心檢查音響，經一事長一智。