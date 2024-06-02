鍾柔美唔想離港讀　詹天文報演藝隨時棄伯克利

聲夢成員詹天文（Windy）與鍾柔美（Yumi）昨晚（1日）為籌款節目表演，兩人早前考完DSE，她們透露現忙於準備大學面試及籌備新歌，Yumi說：「早幾日已經拍完MV，新歌都係跳唱風格，我好期待新歌推出。」而早前已獲國際知名的音樂學府伯克利音樂學院錄取的Windy表示仍考慮是否出國留學：「可以識到唔同地方嘅人，而且學校以爵士樂出名，我都好有興趣。」她稱同時有報讀香港演藝學院，並已面試：「有一部分要表演跳舞，我揀咗自己首歌跳舞，考官嘅反應好似係識得我係邊個。（作為藝人有優勢？）但我演戲方面冇經驗，所以唔算係好有優勢，當係挑戰自己。」

至於Yumi坦言有想過到外地升學，但她個人偏向留港讀書，她解釋：「因為我想繼續喺香港做嘢，但我唔想好似Chantel（姚焯菲）咁兩邊飛，覺得好攰，而且我怕喺外地會思鄉。（你想繼續喺娛樂圈發展，會唔會學Windy咁報讀演藝學院？）我想讀business，留條後路畀自己，呢行唔係咁穩定，如果將來唔紅，我都可以向其他方面發展。」

講到畢業旅行，Yumi稱已跟同學去了韓國作畢業旅行：「因為係第一次同朋友去旅行，興奮得滯，完全冇睇價錢去買嘢，仲買咗唔少嘢。（有冇碌爆卡？）我唔清楚，但見到啲帳單就手震。」Windy指早前到深圳植髮，之後需要躺平休息，她在了家鄕惠州休息了幾天，算是另類的畢業旅行，但之後有時間也想跟朋友到日本旅遊。另外，談到《聲夢傳奇3》將招生，兩人均表示會呼籲身邊對唱歌有興趣的朋友參加，Yumi更笑言：「《聲夢2》嘅時候我已經係師姐，唔介意再升一級做大師姐。」