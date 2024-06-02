芯駖舞台受傷缺席訪問　洪嘉豪「發掘」新人做伯樂

女團COLLAR、歌手陳蕾、洪嘉豪、馮允謙、林奕匡、周殷廷等人昨晚（1日）出席《第六屆KKBOX 香港風雲榜》。表演以陳蕾打頭陣，挑戰獻唱動漫《進擊的巨人》主題曲《惡魔之子》，她透露為了這首歌自「CHILL CLUB推介榜」後便閉關了10幾日，不斷練歌把歌詞背到滾瓜爛熟，不過可惜演出還是未盡完美：「啱啱喺台上唱錯歌詞。（應該冇人知？）有㗎，套動漫好多粉絲。」又謂近期有很多人找自己唱日文歌，不過其實她本身並不懂日文，問到會否考慮學習日文？陳蕾說：「我睇動漫都學識幾句，有啲基礎。」問到近期密密接騷的陳蕾是否賺到盆滿缽滿？陳蕾說：「都冇賺好多，我哋有嘢就做，要積谷防飢（有冇加家用？）屋企人唔會畀壓力我，不過我自己都想畀屋企人舒服啲。」又表示自己不太會投資，頂多是做定期存款。

同場COLLAR隊員芯駖因腰部受傷未能接受訪問。COLLAR隊員們透露芯駖在台上獻唱完後，由經理人扶到台下休息，暫時未知傷勢是否需要送院，有待觀察：「其實傷口喺上一次演唱會遺留落嚟，前幾日綵排佢都已經整親，不過佢都好努力完成咗表演，想同佢講唔好咁搏命，小心身體。」講到今次COLLAR和樂隊Dear Jane首次同台合作，COLLAR笑言獲益良多：「我哋喺Dear Jane身上學到點樣炒熱氣氛，而且佢哋好有耐性，同埋真係好有默契，綵排嘅時候唔需要點講嘢，都可以配合到。」

另外，洪嘉豪與剛簽約加入同公司的「小師弟」Gordon Flanders合作同台演出，嘉豪透露是他主動認識「小師弟」：「有一次我去影相，影樓就播緊一首普通話歌，我覺得好好聽，知道原來係Gordon Flanders唱而且仲喺香港人，我就去聽晒佢啲歌，真喺好好聽。」嘉豪又謂主動在社交平台發信息給Gordon Flanders，希望對方可以為自己作曲。問到Gordon Flanders是否由嘉豪引薦入公司？嘉豪說：「唔係，我都喺咁啱撞到佢簽約，所以好開心，以後佢就可以多啲寫歌畀我哋。（你成日引薦新人入公司，有沒有收佣？）份合約要寫明分幾多成先得，同埋我老細叫我搞掂自己啲歌先啦。」又指幾年前對方已經為自己寫了歌曲《污糟兒》，大讚自己慧眼識英雄，是首位找Gordon寫歌的藝人。作為前輩的洪嘉豪，指希望Gordon可以暫時放下作曲人身份，多以唱作人身份表演，不過洪嘉豪又指自己當務之急是要決定好年尾的騷要和陳蕾以及神秘嘉賓的表演項目：「諗緊喺咪要做首合唱歌呢？（自己寫？）我呢排好犀利呀，前排成日覺得自己冇乜力，點知終於又寫咗首歌，好快就會推出。」