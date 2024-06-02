泫雅熱褲趷籮派心贈港迷　Jay Park壓軸登場

韓國性感女神泫雅、歌手朴宰范（Jay Park）等昨晚（1日）在西九文化區為《WATERBOMB HONG KONG 2024》演出。以熱褲上陣的泫雅一出場即以廣東話：「你地好﹗」和觀眾打招呼，之後先後跳唱《Attitude》、《Q&A 》及《Lip & Hip》等多首歌，泫雅獻唱相當落力，盡展性感舞姿，跳舞時不停扭腰、趷籮兼趴地，更與男舞蹈員大跳貼身舞，相當投入。泫雅相當識搞氣氛，帶領冒雨棒場的觀眾齊齊大合唱，賣口乖大讚粉絲唱得好好，狂送飛吻。期間她又用大型水槍向台下觀眾狂噴，令氣氛更熾熱，狂射一輪後她笑問大家：「Sorry, are you ok?」

對冒雨棒場的粉絲泫雅相當關心，擔心粉絲會感冒，有人用韓文大叫不緊要，泫雅說：「本來應該我淋雨。」亦有粉絲大叫「我愛你」，泫雅即狂派心心冧fans：「Thank you, love you too，好愛你哋，I love Hong Kong, 我哋約定以後多啲見面。」

Jay Park壓軸出場以廣東話跟大家打招呼：「大家好，我係Jay Park！」之後問大家會不會很累，隨後唱出多數歌曲包括《All I Wanna Do》、《Like I Do》等。