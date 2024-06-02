韓團RIIZE香港見面會鬥才藝　元彬清唱《紅豆》送驚喜

去年9月出道的韓國人氣男團RIIZE昨晚（1日）假亞洲國際博覽館Hall 10舉行粉絲見面會，是他們首次來港演出，吸引大批粉絲捧場。

6子以《Siren》為見面會揭開序幕，之後便逐一用廣東話跟粉絲打招呼，成燦用廣東話說「我愛你哋」冧粉絲，將太郎指很開心能來港與粉絲見面，透露來港後吃了蛋撻和燒賣等美食，恩奭亦表示一直很想來港，自爆鍾意食點心，元彬就賣口乖說：「大家今日點解咁靚？」惹來全場尖叫。

成員之後抽出粉絲的問題和願望，Anton與元彬大鬥高音，紹熙就與Anton比賽跳性感舞蹈，當抽到要清唱喜歡的歌曲時，元彬就表示來港時聽了天后王菲的《紅豆》，並即場清唱了一小段，令粉絲十分驚喜，紹熙與成燦則分別唱了韓團Big Bang成員太陽的《Eyes, Nose, Lips》和《Seed》。他們又分組玩遊戲，除了比拼跳繩，又大跳最近網上流行的「洗澡歌」舞步。

他們除演繹《Get A Guitar》、《Talk Saxy》及《Love 119》等多首人氣歌曲，又唱出英國男子組合One Direction的《One Thing》及他們為動畫片《SEALOOK》演唱的主題曲《HAPPY! HAPPY! HAPPY!》。

在Encore環節，6子出場唱出《One Kiss》和《Memories》，成燦用廣東話說「多謝」，並表示希望能再來港跟粉絲見面，紹熙則多謝大家在下雨天仍來支持他們，元彬與Anton均表示希望能在更大的場地開騷，約定大家下次再見。