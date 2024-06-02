「意」太迷人　洋溢那不勒斯風味

墨魚寬管戒指麵：意粉配烤車厘茄、魷魚和羅馬西蘭花，灑上意大利小鹹餅碎，是蘇菲亞羅蘭喜愛的配搭。（胡振文攝）

意大利不僅是著名的旅遊勝地，當地的美食亦多不勝數，南部那不勒斯風光如畫，迷人海岸還帶來豐富的海產，菜式亦別具風味。近日有全新及經翻新的意大利餐廳登場，不約而同主打那不勒斯菜，美食、美酒配上亮眼裝潢，讓大家猶如瞬間走入意國之中。

灣仔：向傳奇女星致敬

意大利傳奇女星蘇菲亞羅蘭從影以來得獎無數，是史上首位獲得奧斯卡影后的非美籍演員，成就非凡，現時年屆90歲依然充滿活力，熱愛美食的她早幾年前創辦個人品牌，銳意開拓餐飲業務。早前品牌落戶灣仔，開設4層一站式的餐廳和娛樂場地，主打那不勒斯風味菜餚。

餐廳地下是充滿休閒氛圍的薄餅餐館，主廚Valentino Ugolini指設計菜單是從蘇菲亞羅蘭的烹飪書中吸取靈感，如那不勒斯人熱愛炸物，連薄餅也愛脆炸，店內供應的意式香蒜醬炸薄餅就是由她設計，麵糰脆炸後放上配料後焗至金黃，厚厚的餅底帶來滿滿口感。

行上1樓的意大利餐廳，牆上掛滿蘇菲亞蘿蘭在不同時期的照片，用餐區以她最愛的藍色為主題作布置，大家可在意式露台或海鮮料理台前，欣賞和品味最時令的美食。不能錯過一系列的特色意粉，其中一款是蘇菲亞羅蘭最愛的墨魚寬管戒指麵，配上蔬菜和魷魚之餘，灑上當地小朋友最常吃的意式小鹹餅碎，鹹香有口感。另一道米粒意粉配海鮮，海鮮湯加蜆湯煮的意粉，配海鮮粒和三文魚籽，鮮香吸睛。

店內亦不乏大廚的拿手好菜，好似小龍蝦他他配鵝肝，淋上帶甜的Moscato醬汁，與苦白菜同吃，甜而不膩。大廚指那不勒斯豐富多樣的海鮮料理，不少是炸得香脆的款式，「精選香炸意大利海鮮」用上多種食材，以秘製薄脆漿包裹，放入攝氏90至200度油溫中，讓海鮮和外層炸得金黃香脆，蘸他他醬享用，是不錯的佐酒小吃。

由炸小牛扒改良而來的意式炸油甘魚，魚肉蘸麵包糠脆炸，配雅枝竹和龍蒿醬，香口惹味。飯後大可以到露台歎杯酒吹吹風，細味巨星風采，別具風味。

尖東：美食配Grappa

本地有很多走經典路線的意式滋味，尖東一間五星級酒店意大利餐廳早前經翻新，由地庫搬上景色開揚的1樓，由來自那不勒斯的主廚Fabio Guaglione為菜單大變身。大廚指店內傳統菜式經微調，配時尚的擺盤更加吸引。此外，餐廳引入多款意式拔蘭地Grappa與利口酒Amaro，提升餐膳體驗。

大廚赴夏日推出全新海鮮品嘗套餐，大家可按需要搭配Grappa品嘗。「泥蟹‧藏紅蟹蛋黃醬餡餅」的質感如一道可以吃的湯品，入口即化，配富植物氣息的Grappa，清新鮮香。主菜2選1，坊間少見的「傳統紙包清蒸地中海鱸魚」，以可抵受200C高溫的紙盛載鱸魚、貝類和蔬菜烹調，海鮮的精華盡得保留，鮮味無比。另一道「波士頓藍龍蝦餡餅」，配北部雪莉桶陳釀的Grappa，順滑甜味的酒體和龍蝦的甘甜，配合得剛好。

套餐以外，餐廳亦有不少單點菜式供選擇，好似人氣的「四色意大利雲吞」，有原味、菠菜、紅菜頭和墨汁製作的外皮，包住波士頓龍蝦和帕爾馬芝士，賣相超誘人。滿滿蘋果木香氣的「煙熏澳洲M4和牛柳」，蘸牛仔肉汁享用，肉味香濃。飯後除了來一口意式甜點外，大家還可以選擇風味各異的利口酒作餐後酒，慢慢享受。