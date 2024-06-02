姜濤晒「黑圖」唔再放負　學識「過濾」技能唔逃避

男圑MIRROR成員Ian於6月9日就31歲生日，可謂人逢喜事精神爽，除處男演唱會傳大有機會加至7場外，其歌迷Hellossss繼續為偶像發放正能量。雖然昨日（1號）天文台一度發出3號強風信號，但大風大雨下無阻Hellossss舉行慈善愛心糉義賣活動，所有收益扣除成本後，將全數捐助予被遺棄的初生貓咪，同時亦到為葵涌梨木樹區向長者派發日端午節禮物包。

至於另一位成員姜濤日前亦在社交網連出兩甫，身在日本夜街頭的他用衞衣笠頭再加口罩，將自己包到密不透風，圖片黑麻麻以為又放負，但原來是發「自勉文」，他寫道接觸社交平台一段時間後，發現負面能量比較多，所以讓他散播正能量：「雖然有時候心裏面也忍不住要反擊『黑』我和無中生有的人。但說實在的，有甚麼用呢？只有無止境的罵戰，還不如在我這裏就停了。這世界上每個人都可以有自己的觀點，沒有絕對的對錯，有時候批評真的可以，但別批評的太難聽，也給公眾人物們留點面子，我努力改還不行嗎？好啦，說了那麼多，也是希望自己可以慢慢地真心祝福所有討厭自己的人，也祝福所有生活不愉快的人們，願我們每一個人都可以遇到任何困難都可以走出來。」

至於第2個po則換上另一個日本晚街景，又稱近幾年想通了應做好本分，一步步向前走別急，盡量保持客觀理性的看待自己，也盡量以善良的心看待這個世界，活在資訊爆炸的年代，要完全斷絕網絡上的聲音幾乎不可能，所以要學懂「過濾」技能，好與壞的聲音不會照單全收，努力了解自己，更不要逃避任何妒忌、憤怒等負面情緒，努力轉化作推動自己的動力。