劉愷威懶理楊冪現身藝訓班聚會　與失蹤人口港姐同框勁驚喜

內地頂流花旦楊冪影視雙線發展，日前才在康城電影節艷光四射。然而，她的前夫劉愷威一於少理，更在香港出席一班藝訓班同學聚會，為久未露面的前港姐鍾潔怡（Kitty）慶生。

吳家樂日前相約一班無綫第7期藝員訓練班同學聚會，並在社交網晒出合照，並寫道：「祝Kitty生日快樂🎂TVB訓練班30年同學仔，每次見面都笑不停。」相中所見，劉愷威、蔡劍雪、陳彥行、朱樂輝等都有出席，齊齊為Kitty慶祝生日。只見劉愷威架上眼鏡狀態十足，甚有書卷氣。

Kitty於1994年參選港姐落選後，入讀TVB第7期藝員進修訓練班，與劉愷威、陳展鵬、吳家樂、張松枝、陳彥行及梁雪湄等是同學。她過往曾參演不少劇集，包括《O記實錄》、《迷離檔案》等，但就以閒角為主，當中她在《刑事偵緝檔案II》中飾演郭可盈同事，指證郭藹明是殺人兇手及搶人男友最令人深刻。Kitty亦曾拍過電影，但都是小製作，角色未算突出。其後到馬來西亞及內地發展，甚少在香港參與幕前演出，2007年與金融才俊老公結婚後更淡出娛樂圈，未有再接拍戲劇作品，不過她曾在接受訪問時表示仍有戲癮，如果有適合的角色都會考慮復出。

由於Kitty早年已淡出娛樂圈，絕迹幕前，一度被列為「失蹤人口」，但其實她仍不時與昔日圈中好友聚會，亦有出席同期藝訓班同學聚會，可見眾人感情深厚。據知她曾任職保險業，又考獲美容師牌，曾以6位數字投資網購實體店做老闆，她亦不時分享美容及護膚心得，保養得宜的她，外貌與當年相比未有太大變化，依然Keep得好好，甚至比年輕時更靚！

談到今次與藝訓班「合體」，吳家樂受訪時開心表示：「我哋嘅友情超過30載，不過一度各散東西，隨着近年網絡嘅發達，我哋開始聯繫番差唔多10年喇。（今次聚會主要幫鍾潔怡慶生？）應該咁講，我哋依家希望每個月都可以聚一次，齊唔齊人、咩主題都好，大家都盡量出吓嚟啦。」家樂坦言有時劉愷威不在港，而自己亦即將要出發到馬來西亞拍劇，未來數月或會缺席，談到二人凍齡，他笑說：「都仲做緊呢行，咪盡做（指保養）囉。」