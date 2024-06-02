古天樂自己打贏自己　任達華30度着大褸：汗在心裏流

影帝古天樂（古仔）、任達華（華哥）、謝君豪、袁富華、楊偉倫、盧慧敏（Amy）及此沙等，今日（2日）現身大埔，出席電影《偵戰》拜神儀式，祈求拍攝順利。一身全黑打扮的古仔，表示戲中自己如福爾摩斯般，利用高科技配合四出查案，但也有不少打鬥動作場面，坦言最辛苦是要在雨中拍打戲，他説：「劇情係講幾個鐘頭入面發生嘅事，係落好大雨行雷閃電，佢哋好啲多廠景，我喺出面都淋咗幾晚雨，雖然依家夏天，但夜晚拍都幾凍，有一場同6、7個黑衣人打，好似泥漿摔角咁。」他表示導演由外國回來，拍攝手法跟香港的有所不同，自己也覺得很新鮮。

另提到《九龍城寨之圍城》成績理想，問到會否對港產片信心大增？他説：「我哋應該持續去做，要諗啲新方向、思維。」問到《九》片票房已超越自己監製的另一套作品《明日戰記》有何感想？他笑謂：「自己打贏自己你仲想點呀？哈哈！都算係咁啦，部戲咁好成績已經好開心，最緊要做啲好嘅港產片。（有信心成着香港華語電影最高票房？）盡力啦！仲有啲謝票宣傳，希望觀眾繼續支持。」談到電影公司已宣布《九》片會開拍《龍頭》及《終章》，他表示仍在等待劇本完成，問到《九》片有如此佳績，後續會否令他有壓力？他笑謂：「做嘢畀自己壓力，對身體唔好。」

戲中與古仔有多場對手戲的華哥，以「霸氣盡露」及「深藏不露」來形容自己與古仔的角色，他透露「深藏不露」的古仔最終會成了犧牲品，又笑指三十多度高溫下穿起大褸拍攝，充滿熱情，他笑謂：「拍嗰陣汗在心裏流，但上面又唔流得，又要着大褸帶手套，喺香港一個幾特別嘅工作環境。」另談到正在英國留學的女兒任佳晴，在社交網甫相顯示正身在美國的大學，問到是否轉校？他只表示女兒「度度讀下」，不作多談。

謝君豪則指自己角色神秘：「夏天要着大褸同帶手套，哈哈！」不過要先賣關子，問到大熱天穿大褸會否擔心中暑？他笑指沒法子，但十分欣賞自己的造型。提到電《九龍城寨之圍城》票房有機會超越他有份演出的《毒舌大狀》，他表示是好事，認同要持續去做，電影業才有新發展。

至於飾演執法人員的此沙，表示戲中跟Amy的關係是「相愛相殺」，不過要先賣關子，又表示戲中以普通話講對白，因若以「唔鹹唔淡」廣東話講對白會令角色顯得不專業，但指戲中演員有教他幾句如「早晨、加油啦」等廣東話，自己亦希望邊拍邊學，又叫身旁的Amy給他打分數，Amy即表示以10分滿分，會給他5分成績。Amy指戲中自己飾演法醫助理，問到跟此沙有否親熱戲？她笑指親熱戲就是打，透露自己有打戲。