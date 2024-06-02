AV女優河北彩伽襲港搞Wedding　自爆曾撻着大29歲熟男

前名河北彩花的日本人氣AV女優河北彩伽今日（2日）出席在香港舉辦「Our Wedding」主題的粉絲見面會。她表示昨日剛到港，已經品嘗了不同美食，而且她發現香港有好多日本店舖，感覺親切。談到今次以「Wedding」為主題，彩伽指想用特別的主題和大家親近，而且自己現在亦有結婚的想法：「以前對結婚冇特別諗法，但依家就有少少想，慢慢覺得有個鍾意嘅人喺身邊，同佢一齊嘅時間喺舒服嘅，會好幸福。」

她又表示喜歡比自己年長的穩重男性，自爆曾經與比自己年長29歲的人拍拖：「最好另一半唔好成日發脾氣，同埋可以陪到自己做啲好傻嘅嘢。」她又指喜歡對方經常向她表現愛，所以都會考慮海外的男性。

講到彩伽曾上香港綜藝節目大展歌喉，並獲網民大讚好聽，她表示非常開心，稱當時自己是即興唱歌，希望日後可以接受更多不同的機會和挑戰。她亦透露自己會改名是因為換了新的公司，但也知道粉絲們都不想她改名，於是選擇了日文發音一樣的字做新的名字。

談到彩伽於2021年復出，她指本身想做3年就引退，但想和不同地區粉絲繼續見面，所以暫時沒有引退的想法，稱接下來台灣也有粉絲見面會。