張學友排名第一金曲《吻別》無誤　台粉爭論排名第二係邊首

歌神張學友近日在台北小巨蛋展開一連9場巡迴演唱會，這是他暌違6年再度來台，尤其門票一開賣就秒殺的實力，可以看出他的驚人魅力，於是有網友好奇問，學友所有歌曲中，除了《吻別》拿下第一，第二名會是哪首歌，掀起網友熱議。

一名網友日前在討論區發問：「張學友第二名的歌曲是哪一首？」表示很多人一提到學友就會想到《吻別》，但第2首歌會想到哪一首，並列舉了11首，包含《每天愛你多一些》、《他來聽我的演唱會》、《愛是永恆》、《想和你去吹吹風》、《心碎了無痕》等。

貼文曝光後，有不少網友直接點名《藍雨》，「藍雨啦，信我一把」、「藍雨第一」、「藍雨，然後要粵語版的」、「藍雨+1」、「第一名藍雨吧。」事實上，《藍雨》是翻唱自日本歌曲，收錄在學友第3張粵語專輯《相愛》，且這首歌也是該張專輯的冠軍單曲，如今受到這麼多網友讚賞，不是沒有原因的。

此外，還有網友認為，「不必爭論，第一名一定是《祗想一生跟你走》、《一千個傷心的理由》、《我等到花兒也謝了》、「第一名惟有《李香蘭》。」

但也有網友表示太難選了：「張學友的歌很難挑出第一，所以說《吻別》是知名度第一也是沒錯」、「我大歌神每一首都是第一名啦」、「張學友真的很多好歌都隱藏在每張專輯裏 ，可以每張都聽聽看。」