新911 Carrera GTS搭載T-Hybrid高性能混合動力

保時捷(Porsche) 新款911車系日前發表，當中最大焦點落在史上首次配置超輕化創新 T-Hybrid 高性能混合動力系統的全新911 Carrera GTS車型身上。

該T-Hybrid系統，以全新研發3.6L水平對向引擎、全新研發電動廢氣渦輪增壓器、整合了40kW永磁同步馬達的全新8前速PDK雙離合器波箱及1.9kWh輕量化400V高壓電池組成，總馬力輸出達541PS，較前代車型增61PS之多，總扭力則達610Nm。其中911 Carrera GTS Coupé的0-100km/h 加速僅需3.0 秒，極速312 km/h。之前該品牌的形象大使 Jörg Bergmeister 便駕駛全新911 Carrera GTS在德國紐布寧北環賽道締造了 7分16.934秒單圈成績，足足快前代相應車型8.7秒之多。

至於911 Carrera 則依舊搭載3.0L水平對向雙渦輪增壓引擎，但經全面改良，最大馬力及扭力分別為394PS及450Nm。新911 Carrera Coupé 的0-100km/h 加速僅4.1 秒(若搭載Sport Chrono 組件則只需3.9秒)，極速294km/h，分別比前代車型提升了0.1 秒和1 km/h。