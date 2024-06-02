F.I.R.再爆官非　阿沁怒告Faye非法剽竊盜音樂創作

台灣樂隊飛兒樂團（F.I.R.）前主音Faye（詹雯婷）被鍵盤手兼恩師陳建寧控告誣告罪，Faye遭檢方起訴，上周二（28日）開庭，吉他手阿沁（黃漢青）為證人。阿沁出庭作證時，發現自己同Faye嘅私下對話被錄音，令阿沁唔再忍，加碼爆料對方「非法剽竊盜用我的音樂創作」，放話「賠上我的一切都要把你告到底！」

阿沁今日（2日）凌晨發文：「20年來，飛兒樂團中收入分成，錢我一直分最少沒關係，黑粉黑我也可以忍，騙我出來喝咖啡，原來早就藏好錄音筆了2小時音，原來你都是演戲希望我法庭為你做證？好，就當我自己蠢是智障。」大爆Faye錄低二人私下對話，疑處心積慮。

阿沁說道自己創作20年，第一次遇到咁嘅抄襲與剽竊，並揭露多首舊作都係出自佢手：「《你的微笑》、《千年之戀》、《流浪者之歌》我寫100%，一樣分你們終生1/3。阿沁做到這樣還不夠大氣嗎？」阿沁自爆提醒對方2年，只求一個道歉並放上阿沁署名：「有這麼難嗎？那只好提告到底了。抱歉。」阿沁形容歌曲等於媽媽親生的孩子：「你偷嬰兒還給它冠上自己的姓，是我人生中的恥辱，抱歉真的無法再忍，阿沁賠上我的一切我都要把你告到底，我人生第一次主動去告人就送給你了」並曝光兩首DEMO比對影片，嗆聲：「我看你怎麼洗白，丟臉！」

最後佢仲提及Faye同陳建寧鬧經紀約咁多年，自己一直無辜被扯落水：「可我依然，從未禁止你在節目、商演、音樂節演唱我寫的作品《月牙灣》、《眷戀》、《你的微笑》等一堆歌，我做到這樣還不夠嗎？」