林峯率《城寨》3子見「老婆」　劉俊謙唔講幾時畀名分女友

電影《九龍城寨之圍城》的票房截至今日（2日）為止，票房已突破9千萬，成為香港電影史上華語影片總票房第2位，4位主角林峯、伍允龍、劉俊謙及胡子彤今日現身商場跟800名粉絲近距離進行答謝見面會，加上圍觀市民，現場逾千人，場面墟冚！

講到一次過見到眾多「老婆」時，林峯耍手謂：「係佢哋嘅老婆。我係第一次聽到電影有見面會，通常都係歌手先有見面會，感覺好犀利、好感動，現場每一位都係有入場支持嘅觀眾，可以咁近距離同佢哋接觸，喺佢哋臉上見到佢哋對我哋嘅肯定，希望繼續為香港電影出一分力。」其餘3子也表示首次見到如此墟冚場面，劉俊謙大讚感覺很有愛：「感覺到佢哋係好鍾意部戲，唔止係鍾意一個演員，而係所有演員。」伍允龍笑言：「我剛才喺台上忍唔住問林峯，究竟我哋拍咗一部咩電影，點解有咁多人（支持）。」提到日前他在台灣謝票時被觀眾誤認是郭富城，他說：「好感謝。佢咁靚仔，似佢好開心，可能因為我喺戲中黐咗好多鬚，所以有啲似佢。」

而胡子彤稱因電影吸納了不少不同年齡層的粉絲，他自爆今日在餐廳吃早餐時，旁邊有位彪形大漢多次偷望他，結單後發現對方在餐廳門外等了他10分鐘，就是為了跟他合照。提到劉俊謙女友蔡思韵謂不介意有多位「劉太」，劉俊謙大讚對方：「我好榮幸有咁嘅女友。（咁你幾時畀番個名分佢？ ） 私事不方便回應。」伍允龍挺身而出說：「我仲係單身！」胡子彤忍不住爆料：「伍允龍話終於有人叫佢做老公。」3子即大讚伍允龍是筍盤，又謂要公開招親，問到擇偶條件，伍允龍說：「要有愛心，鍾意我，最緊要係靚。」

講到票房，4人均希望能過億，問到有否信心電影能登上香港電影史上華語影片總票房冠軍？林峯坦言要靠觀眾支持，又指電影公司已安排了不少宣傳及答謝活動。問到若票房破億，他們會如何答謝粉絲，他們笑言要擺老闆古天樂上枱，又指對方已不停請食飯慶功，林峯稱：「如果破億，可以好似首映咁所有員演出晒嚟就好開心。」提到近日電影公司釋出花絮，林峯拍攝食叉燒飯骾喉是真的骾喉，他指將會有更多花絮公開，當時拍了很多片段，部分連他們也沒有看過，他也期待觀看。