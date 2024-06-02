高鈞賢靠「煮」得美人歸　爆圈外女友真實身份

藝人高鈞賢和麥詩敏今日（2日）為主持的HOY TV健康資訊節目《健康關注組》錄影，請來曾患有暴食症的朱斐斐擔任嘉賓。

朱斐斐表示曾重達68公斤，身高只有1米62的她，笑指當時有如一粒波：「其實我係由厭食症開始，入咗行之後想自己瘦啲所以乜都唔食，嗰時38公斤，之後去泰國旅行，發覺食嘢都幾開心，所以食嘢都係過完口癮就吐番出嚟，扣喉、食減肥藥、瀉藥乜都試過，點知就開始食肥咗。」她表示後來靠做運動、找醫生及營養師協助，體重最終於回落至48公斤，亦因此愛上運動，索性考取健身教練執照：「好多女仔都以為做運動會愈做愈大隻 ，但我就越做越上癮。」

上年離巢無綫的她，表示主要是想到外面闖闖看世界：「喺舊公司十幾年，始終喺一個舒適嘅地方耐咗，就好難再進步。」她坦言當時是裸辭，現時除了教健身維持收入，亦簽了經理人公司，稍後亦會拍攝有關健身的片段放上社交平台。

至於高鈞賢就表示喜愛到處找美食，不過笑指會有節制，因自己是首屆港男要顧及形象。已公開跟圈外女友拍拖一年多的他，被問到否多了湯水滋潤？他笑謂：「會同女友一齊研究健康飲食，通常我煮得多啲，中、西菜都得，都係研究喺湯水為主。」問到是否靠廚藝追到女友？他笑稱也有關係，又指很多朋友誤會他女友是內地人，故他經常中港兩邊走，但其實只是為工作，稱女友是香港人。