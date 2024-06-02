黑崎菜菜子 美乳陶器娃娃

考吓大家記憶，細細個上美術堂嗰陣，有冇玩過陶泥創作？如果手工好嘅話，製成品嘅表面絕對可以做到滑溜嘅質感，就好似「陶器娃娃」黑崎菜菜子嘅肌膚一樣咁滑不溜手！

童顏配美肌

好多男人喺睇女嗰陣，除咗美貌同身材之外，亦會留意埋對方嘅肌膚。雖然俗語有所謂「一白遮三醜」，女仔有一身白雪雪嘅肌膚，確係幾吸引，但如果白到好似冇晒血色，似乎唔太健康！至於今日為大家介紹嘅寫真女優黑崎菜菜子，雖然肌膚唔算白，但膚質同膚色依然大獲好評，被形容為好似陶器一樣，表面光滑之餘，淺啡色澤更畀到人一種溫潤和暖嘅感覺！當然，菜菜子仲有好多優點，包括甜美又帶有陽光感嘅天真面孔，同埋心口嗰對天然E奶，換言之，童顏同美乳一應俱全，欣賞指數又點會低呢？

棒球俏助理

查實菜菜子嘅氣質之所以咁陽光，同熱愛運動有關，原來佢自細受到阿爸同阿哥嘅影響，係一名棒球發燒友，最鍾意睇讀賣巨人隊比賽。入讀初中嘅時候，菜菜子索性加入棒球部，但就唔係做棒球選手，而係擔任隊中嘅助理，負責為一班男同學打點大小事務，有時仲會一齊練波添，所以球技都有番咁上下。

2020年，菜菜子喺演藝圈出道，翌年加入寫真界，更曾獲封為「被告白次數最多的女高中生」。由於身為美少女組合「Peel the Apple」嘅成員，所以經常要排練舞步，令佢嘅運動細胞可以大派用場，再加上佢喺舞台嘅表現揮灑自如，自然得到一大班粉絲支持啦！