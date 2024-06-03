【是日通勝】

農曆四月廿七

甲辰年 己巳月 戊戌日

吉時：中午11時至1時、下午1時至3時、下午3時至5時

凶時：上午7時至9時、晚上7時至9時、晚上9時至11時

宜：大事勿用

忌：修倉、置產

幸運方向：坐東南向西北

幸運數字：26、44、33

幸運顏色：白、銀

【星座運程】

今日幸運星：天蠍座

白羊座：運勢平平，處理感情問題有必要多花心思。

金牛座：生活遇阻滯，趁機檢討，可認清自身不足。

雙子座：工作時不要發表太多意見，以免自討沒趣。

巨蟹座：得到幸運之神關照，毋須為錢銀問題操心。

獅子座：主動向另一半表達關懷，對方會更喜歡你！

處女座：勿輕言放棄，事情未到最後不會知道結果。

天秤座：財運有點糟糕，勿因金錢損失而迷失自己。

天蠍座：施比受更有福，宜趁順境幫助有需要的人。

人馬座：不要抱持交行貨心態，對事業發展冇好處。

山羊座：主動性不夠，有可能惹來另一半的不滿。

水瓶座：謀事不可心存僥倖，全力以赴才有好成績。

雙魚座：愛情運的升勢一支獨秀，單身者好好把握！

【生肖運程】

相沖生肖：龍

旺弱指數：（升）猴 求財易

（跌）龍 財運差

鼠：懂得做到老學到老，事業發展將獲益。

牛：事業運稍遜，不宜把所有事情攬上身。

虎：被瑣事弄得手忙腳亂，出錯機會大增。

兔：情緒低落，對很多事情都提不起興趣。

龍：是日沖煞，財運差，投資易出現虧損。

蛇：生活稱心如意，但需要注意健康問題。

馬：健康是財富，宜早睡早起，不宜熬夜。

羊：投資要謹慎，切勿因貪心作冒險決定。

猴：財運向好，投資策略大可以進取一點。

雞：易忽略身邊人的想法，令對方受傷害。

狗：貴人帶來了事業轉機，務必好好把握。

豬：毋須對現況感悲觀，要對自己有信心。

【暢所欲玄】（堪輿學者元海）

凡事有因果，萬事有輪迴

常言道：「一命二運三風水，四積陰德五讀書」，上述這幾大要點，真的與我們一生運程不能分割嗎？今次就跟大家討論一下積陰德與改運有甚麼關係。

那怕你今天有好的運氣，覺得沒有甚麼壞事會發生，但不代表你永遠不會出事！有花必然結果是定論，因果循環，行過的善，終有一日會回報到自己的身上，相反亦然。

就算你的家財多到用不盡，有些事要發生，你也不能改變。記得多年前有一對賣運動鞋致富的夫妻，某一天因交通意外而身亡，沒有兒女，之前所得，又有誰可以繼承呢？這是甚麼的命運？是否每年買些風水物品，就可以催財之餘，又能化掉一切災劫嗎？

吃虧上當，上天會算帳，別人負你，上天會護你。行善做好人，上天（你信仰的老大）一定會看得見，把品德和真善放在心裏，不偽善，才有資格擁抱幸福命運。我們常說積德積德，雖然看不見，但你行過的善事，天知，地知，還有其他人知。

放下不是放棄，隨缘不是隨便。