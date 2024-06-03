鄧紫棋成都騷雨「電」交加扭親腳　靠「吹」安撫觀眾

「宇宙G.E.M.」鄧紫棋前晚（1日）於成都開騷，沒料天公不作美迎來大雨，搞到慘變水人！舞台積水亦令她扭親腳，還更一度停電，結果她要吹水20分鐘兼清唱來救場！

G.E.M.繼上星期於上海舉行五連開巡唱後，前日移師成都可容納35,000人的戶外體育場，舉行一連3場演出，有關方面早於上月已為G.E.M.演唱會進行應援，除了於當地幾個地鐵站內貼滿其演唱會宣傳海報外，就連當地的雙子塔亦有大型廣告幕牆，可見她的人氣強勁。

惟開騷首日卻出師不利，天氣不穩一直下大雨，她即慘變落湯雞，由曲髮被淋至直髮後兼全身濕外，雨勢更大至一度令舞台停電，她見狀即腦筋急轉彎，除了即席舉行廿分鐘棟篤笑，應在場樂迷要求清唱歌曲之外，她還擺自己媽咪上枱，揶揄媽咪穿上雨衣樣子很醜，更叫攝影師不要拍她的臉，引來全場笑聲連連，她說：「今天雖然雨很大，有一點狀況，但我不知為甚麼非常開心，既然下雨，肯定是喜樂雨，希望喜樂雨恩典像雨一樣灑滿你們的心中...今天不知要不要Que我媽，因為11天裏開8場演唱會，我媽就來，但是愛是包容，我們一起看看她到底好不好看，對不起，你還是很漂亮，只是髮型有點搞笑而已，你們嘲笑我媽髮型的同時，其實你們的髮型都一樣。」

接着大會鏡頭拍著台下觀眾全部披上雨衣及拿住螢光捧，不斷向G.E.M.揮動，似乎未有為突如其來的狀況影響睇騷心情。而由於大雨令舞台積滿水，令G.E.M.於台上游走時一步一驚心，結果於快唱部分時，更不慎扭到腳。

G.E.M.直言是晚演唱會遇到的突發事很像人生，她說：「人生總是在不同時候突然就來一場雨，突然令你不知所措，突然就要改變計劃，突然要去應對，但是想說覺得今天演唱會的觀眾，我們一起在面對不是嗎？所以想要在座我你們，下次你們的人生突然迎來一場雨不要害怕，一定要知道，你不是孤獨的，我們都會陪着你。」