娛圈單打︱無厘頭傳母子戀　有偶包唔敢食女

真係守得雲開見月明啦！嗱，26歲的冼靖峰（Archie）早前勝出「亞洲超星團」，組成「LOONG 9」出道以為可以大展拳腳，殊不知主辦方疑似用完即棄，將所有香港代表掃走，加入落選學員組團在內地活動，當時好多網民幸災樂禍，話Archie淪為Condom喎。

不過有賭未為輸，後生細仔，大把世界。呢，「LOONG 9」終於有活動啦，即將喺銅鑼灣舉行首個見面會，雖然撞正「鏡仔」Ian生日，雙方將在同一區內正面交鋒，但Archie一於少理，認為做好本分就得嘞。

態度夠晒正面，抵讚！隨着有份參演的《神耆小子》熱播，劇中同羅毓儀組成「一多CP」大受歡迎，Archie人氣急升，竟然傳出私約年長18歲的方皓玟（小明）撐枱腳，驚爆「母子戀」！小明已率先澄清，食飯並非拍拖，Archie亦隨即發表「身份係Idol冇諗拍拖」偉論，直言傳出緋聞連累小明，深感歉意喎。

哈，都好耐冇聽過「偶像唔拍拖」呢支歌仔咯，對上一次聽見，係咪四大天王年代，郭富城自認「處男」冇拍過拖呢？結果「處男論」被人恥笑到今時今日！今鋪Archie自認Idol唔拍得拖，會唔會Out咗少少呀？畢竟時代不同，粉絲接受能力高咗。

之前宣傳綜藝節目《聲夢1+2》，Archie已被爆放唔低「偶包」，一味推其他隊員玩遊戲。嗯，偶包呢家嘢，正面睇就係藝人會律己以嚴，以免破壞形象；負面睇就係太過自戀，做乜都就住就住。希望Archie取得平衡啦。