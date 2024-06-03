裕美最佳女友人辦　圓林作當歌手夢

藝人裕美推出新歌《最佳女友的自我修養》，日前接受訪問時表示雖然相隔13年再拍MV，但沒有不習慣的感覺，因早已習以為常面對鏡頭：「我每日啲網上短片，都係自己拍攝、自己構思，仲自己剪埋片，但當認真做一首歌時，坦白講要過心理關口，有時會諗用咗6位數打造一首歌係咪值得，其實做歌可平可貴，但之後又覺得就係因為我熱愛呢樣嘢，唔可以求其，所以我寧願畀貴啲，當係還我心願，至於外界有咩反應，我唔會太去諗，做歌係為自己而唔係為別人做。」

裕美又指今次自資做歌相當有滿意感，以前是唱片公司旗下歌手時就沒有話事權，只是依公司指示做，但當自己做投資者則可百分百從心所欲，一切以自己想法為出發點。問到出錢出力推出新歌，但為何MV中出鏡率較少，她則說是自己要求：「我好專注做一樣嘢時，我唔係好想見咁多樣，所以兩位男女主角演員鏡頭較多。」對於無情拒絕男友林作出鏡，她就解釋：「我同佢拍片都係搞笑為多，認真做音樂就唔想佢參與，佢想做搞笑版，我或者另行安排畀佢拍嚟玩吓。」而數日後，「最佳女友」圓林作心願，在社交網上載和男友分開演繹《最》的短片，不過零唱歌天分的林作，無懼獻醜，其歇斯底里的唱腔相當嚇人，連身後為他伴奏的音樂監製也聽到滴汗，可見他的「魔音」威力驚人。