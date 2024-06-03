Rain剥衫晒巨胸攻西九　Jessi倒瀉奶狂講廣東話粗口

韓星鄭智薰（Rain）、扈賢珠（Jessi）、權恩妃（Kwon Eunbi）等人昨晚（2日）在西九文化區為《WATERBOMB HONG KONG 2024》演出，吸引逾8千人到場支持。

有「饒舌女王 」之稱的Jessi以Deep V小背心，搭配白色超短裙大露背登場，大晒豐滿上圍之餘，又騷長腿。甫出場即獻唱歌曲《WHAT TYPE OF X 》，唱畢她以英文和大家打招呼，期間更夾雜着不少英文及廣東話的粗口，表示天氣好熱，但沒有落雨，而且早上太陽還很猛烈，叮囑觀眾不要只顧着喝酒，要多飲水。之後更向台下觀眾夾波、飛吻兼趷籮，又向在場人士展示自己背部的紋身圖案，引起台下歡呼不斷。Jessi又用大型水槍向台下觀眾噴射，並多次說喜歡香港，希望下次開騷能夠再見到大家。

Rain壓軸出場，他戴上黑超，勁歌熱舞獻唱《깡》，期間更使用大型水槍向台下觀眾噴射，並以英文向台下觀眾說想念香港。他在演唱第二首歌曲時，還兩度揭起上衣向台下觀眾騷肌兼扭腰，引起全場觀眾觀呼。之後他更索性直接脫了上衣，赤裸上身在台上表演，並不斷要求台下觀眾跳起來，還走落台隔着欄杆，與觀眾近距離親近，令氣氛更熾熱。Rain在活動上指有好消息宣布，表示會來港開騷，並以廣東話說「愛你，多謝」稱希望7月能夠再見到大家。