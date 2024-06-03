飯菜比例飲食法　吃白飯也能瘦

相信很多減肥人士都會視澱粉質為致肥元兇，甚至有人會完全戒掉澱粉質，改以生酮飲食。但對於愛吃米飯的華人來説，要戒掉澱粉反而在減肥路上更痛苦。有位日本營養師卻提出「6比4瘦身飲食法」，並只要根據他所制定的黃金比例菜單，三餐都能吃白飯的瘦身法，大家不妨試一試。

日本營養師柏原幸代提出「6比4瘦身飲食法」，即是每餐維持白飯和和餸菜的黃金比例為6比4，並表示吃白飯致肥的原因是由於餸菜吃太多，從而吸取過多鹽分和脂肪，導致熱量爆錶，他認為只要控制飲食分量，即使吃白飯也能輕鬆瘦。日本節目《それって!?実際どうなの課》為了測試此飲食法的成效，請來素人男子進行3日實驗，看看效果如何。男子在第一日測試的體重為93.6公斤，每餐都會吃下大量白飯，並分別搭配炸豬排、煎餃子、牛排，同時提供一碗加入了大量蔬菜的味噌湯，每餐的熱量都超過1,000卡，又會配合細嚼慢嚥，促進腸胃吸收。到了測試的最後一日，發現男子的體重居然瘦下0.5公斤。柏原幸代解釋，如果碳水化合物的攝取量增加，就會更容易燃燒多餘的脂肪，從而導致體溫上升，令身體更容易燒耗熱量。

事實上我們人體的營養比例是60%以上的碳水化合物、15%蛋白質、以及25%以下的脂肪組成，其中白飯沒有認識調味，屬於無油無鹽無糖，因此只要適量控制攝取量，並不會加速發胖。但同時需要注意避免精緻澱粉，而女性建議一天不超過兩碗飯，男性則不超過三碗飯，而配菜也要避免油炸和甜品類的高熱量食物，只要掌握飲食關鍵，就能一天三碗飯也不怕。