芯駖舞台受傷後台瞓住吹蠟燭　痛到爆喊一粒鐘

女團COLLAR前日（1日）出席音樂派對時，成員芯駖再次傷及腰部舊患，忍痛演出十分鐘後，即急返後台等候治療，缺乏騷後訪問，當時隊友表示未知佢傷勢如何及有否需要入醫院。尋晚（2日）芯駖於社交平台交代傷勢，佢上載相及片，原來當佢喺後台休息室瞓住櫈等候救治時，隊友為幫佢分散注意力，就拎住插咗蠟燭嘅卷蛋，又走去佢面前唱生日歌，為芯駖送上康復祝福，同時預祝六月生日嘅Marf 、Day同Winka。當芯駖吹蠟燭時，工作人員即擔心阻止︰「唔好用力吹，佢用力就會痛。」最後隊友代吹，痛到喊嘅芯駖仲講笑嘟嘴扮吹。

芯駖表示自己台上第一個動作已經扭親條腰，之後愈嚟愈唔對路，行位都有痛，即使苦撐返後台時仍未意識到傷勢不輕：「盡力完成part表演，落咗台以為冇乜事，點知已經行唔郁，癱瘓坐喺休息室，標了一個鐘頭眼淚水，希望冇嚇親大家，只係有啲痛。」

之前COLLAR演唱會，她在開騷前5日扭傷腰後不能動彈，幸而醫療團隊幫她急救，每日電療、刮痧、衝擊波、針灸、放血，才趕及演唱會前康復，順利踏上舞台，佢即多謝兩位工作人員前晚臨時撲去會展幫佢急救，又多謝團隊扶佢返屋企休息。尋日佢再返醫院覆診，點知又遇上爆軚，不過佢都報平安指自己抖幾日就會冇事，多謝大家關心。