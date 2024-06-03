White Desert Resort　沙漠「鷹」姿

酷熱難耐的高溫，乾燥缺水的環境，令沙漠淪為人迹罕至的不毛之地。有報告指，全球約有四分之一的陸地受沙漠化影響，因此每年6月17日被定為「世界抗荒漠化與乾旱日」（World Day to Combat Desertification and Drought），希望喚起大眾關注，而明天舉行的「世界環境日」亦以對抗沙漠化為主題，而今次介紹的概念建築「White Desert Resort」，可望為這些荒蕪的土壤注入生機與活力。

造型富有動感

「White Desert Resort」是埃及設計師Ismail Behery的傑作，其設想是要在埃及白沙漠國家公園（White Desert National Park）的郊區興建一個度假村，當中有酒店、醫療中心、健身中心、冥想中心等建築物，預計可提供255個住宿單位，包括酒店套房和洞穴形獨立屋，並設有餐廳、Cafe、會議室、帶氧運動區、水療室、跑道、瑜伽室、泳池等設施。

從預想圖所見，「White Desert Resort」以多層式酒店大樓為中心，向兩側延伸，建有24間獨立平房，貌似一隻振翅欲飛的雄鷹，極具動感。

應對極端環境

位於開羅西南方的白沙漠，以一片白色而得名，該處的白堊石（Chalk）經過長年風沙侵蝕，變得奇形怪狀，當中又以石景「Mushroom and Chicken」最出名。為應對沙漠的極端環境，「White Desert Resort」的牆身由石灰岩構成，色澤自然，又有良好的隔熱作用，頂部則以PTFE物料覆蓋，能有效隔熱和阻擋紫外線。另外，不平滑的屋頂乃模仿長有尖刺的沙漠植物來設計，日間不吸熱，入夜可散熱，配合雙層玻璃幕牆，兼利用煙囪效應引入自然風，有助調節室溫，在節能的前提下，為住客創造一個舒適的生活環境。

順帶一提，該概念建築設有廢物回收設施，可轉廢為能，更採用零質量水（Zero Mass Water）的太陽能板，不僅能發電，更能製造乾淨水源，以實現永續生活。