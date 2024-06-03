曉積文「狼人」造型全面睇　一個原因吸引回歸飾演

超級英雄電影《死侍》（Deadpool）第3集《死侍與狼人》（Deadpool & Wolverine）即將於下月上映，今集最大賣點是澳洲男星曉積文（Hugh Jackman）東山復出回歸飾演深受粉絲喜愛的超級英雄「狼人」一角，今次是曉24年第12次飾演「狼人」。

在過去《變種特攻》（X-Men）以及幾部獨立外傳中，「狼人」的造型千變萬化，今次在《死侍》中更首度以原著漫畫造型「黃藍緊身衣」造型出現，曉積文亦對今次的經典造型忍不住大讚：「感覺超對，早就該穿這套了，這才是他嘛！」

多次聲言不再演「狼人」的曉積文，今次打破承諾於新片中回歸，但他透露拍攝前都特別要與《盧根》（Logan）導演占士曼高（James Mangold）「請示」，在獲得他的「許可」後才安心接演，而且他也嚴格要求片中的「狼人」與原來系列電影中的故事毫無關聯才肯再演。

【銀幕上的「狼人」史】

曉積文於2000年被睇中獲邀接拍《變種特攻》，並因片中「狼人」一角而一炮而紅。

之後他再接再厲於其後兩集《變種特攻 2》（X2: X-Men United）以及《變種特攻: 兩極爭霸》（X-Men: The Last Stand）中再次出現。

由於「狼人」太受歡迎，電影公司決定將角色獨立開拍成外傳《狼人外傳》（X-Men Origins: Wolverine），在片中介紹「狼人」（即James Howlett）的生世。「外傳」共拍了3集，除了於日本作為故事背景的《狼人: 武士激戰》（The Wolverine）之外，還有完結篇《盧根》（Logan），在《盧》中曉積文更一人分飾兩角飾演「壞狼人」X-24與「老狼」展開一場生死鬥，影片贏盡口碑。

及後，曉再在3集《變》的前傳包括《變種特攻：異能第一戰》（X-Men: First Class ）、《變種特攻: 未來同盟戰》（X-Men: Days of Future Past）以及《變種特攻：天啟滅世戰》（X-Men: Apocalypse）中出現。