安坐家中開餐　小食到靚菜隨時嘗

唔想同人迫，很多人都愛在家開餐，愛煮之人除會買靚料返屋企慢慢煮，坊間亦有很多簡便配搭或即食選擇，閒時還可來一杯咖啡配小食，即使不善廚藝，在家也可以食得好好。

惹味蘿蔔糕

好想食一盅兩件但又唔想排隊等位，即食點心幫到你，本地點心品牌近日推出全新的XO醬蘿蔔糕，以蘿蔔絲製作的糕點加芥花籽油煎香，再配自家XO醬，微辛鹹香，其他選擇有蟹籽燒賣皇、瑤柱頂級糯米雞和XO醬腸粉等，沖壼靚茶慢慢食，唔使同人迫。

健康小食

偶然口痕想吃零食，又怕吸收額外卡路里，百貨品牌近日推出多款健康食品系列和高蛋白小食，無添加鹽和不含麩質的粟米餅和高蛋白燒烤味全專米香脆可口，高蛋白質小食有辣味車打芝士粒、辣味烤焗花生和鹽味朱古力雜錦果仁等，輕便又美味。

醒神仲夏

香港人無咖啡不歡，今個夏日，咖啡品牌推出款仲夏限定冰咖啡，Vertuo系列的Sunny Almond Vanilla Flavor Over Ice，選用輕度烘焙的Arabica咖啡，香醇幼滑，Original系列環球之旅的全新限定Lisboa Bica和 Cádiz Espresso咖啡，前者有烤麥和堅果香氣，後者滲麥牙麥片、餅乾和焦糖氣息，餘韻有可可香甜。同時間，牌為指定咖啡機換上新色調，亦推出限定版咖啡標、雪條模具、杯熱及碗等，讓大家夏日過得更精彩。

彈牙麵條

自己一個人，想簡單方便醫肚，煮碗麵享用最好不過。本地字製麵廠有不同款式的麵食，近日品牌推出全新特濃蝦子麵禮盒套裝，內裏有上湯蝦皇麵、麻辣蝦皇麵及上海海皇麵3款口味，無論自用或送禮一樣方便。

星級餸菜包

趕時間又想食大餐，即熱的餸包最方便。本地即食品牌繼養生急凍湯品系列後，推出星級即食餸菜包系列，濃系列有意式黑醋香橙骨、潮式五香牛雜和原隻德國瑞士汁鹹豬手，辛系列有古法秘製泡椒豬手粒和爆椒麻辣牛雜，港系列有特濃沙嗲牛腩和秘製花菇炆牛肋肉，湯系列有新推出的龍蝦金湯脆米和金湯素翅補系列的金耳甜醋豬腳薑同樣滋補，大家可按指以水煮、隔水蒸或微波爐翻新，便可享用。

限量版糉子

來到端午節，總要有糉子應節。本地外賣平台因應這個節日，和雞飯專門店合作，於6月8日至10日推出新包裝的杧果糯米糉，配上糉子造型外賣盒，美味又可愛。另外，由現時至6月9日，在平台指定餐廳下單並揀外賣自取，最高可享5折優惠。平台亦於觀塘開設超市據點，更首次引入泰國直送有機蔬菜，讓各位在家都食得健康。

食薯條贏門票

提起小食，好多巴絲打都想起香口鬆脆的薯片，本地主打營養小食的品牌，不定時推出新口味或聯乘口味的薯片及薯條味道，最近就由品牌其中一個可愛人氣角色「Potta」為主角推出經典的燒烤味薯條、香辣味薯條，以及全新的Royal Purple原味紫薯條。於即日至6月11日期間，選購品牌香港版任何產品滿HK$46，單一收據連資料上傳到指定網頁，即可參加由品牌舉行的「乃木坂46 Live」大抽獎，有機會贏取日本超人氣大型女子偶像團體NOGIZAKA46（乃木坂46）的於6月28日晚的表演門票兩張，現場欣賞人氣組合的精彩演出。