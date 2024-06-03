前經理人余毓興發聲明反擊：鄭重呼籲張栢芝別再執迷不悟

藝人張栢芝與前經理人余毓興的官司已持續4年，隨着近日余毓興推出新歌《以犬之名》來影射栢芝，二人關係惡化更見升級。栢芝昨日（2日）透過工作室發表聲明，表示會對余毓與最近的言行保留法律追究權利，而今午（3日）余毓興則於自己的社交平台還擊，直斥栢芝講大話。

他指栢芝工作室發表的聲明一及聲明二内容公布，牽涉到涉嫌妨礙司法公正的法律條文，對方主動披露正在法律程序的合約及賠償細節，他會保留法律追溯的權利，而且所有內容完全虛假兼扭曲事實，嚴重損害他的公眾形象及利益，故才被迫作出回應，以還清白。

余毓興又再次強調自己與栢芝的全球獨家經理人合約本為期8年，又於2014年7月11日作出重新簽訂。及後他與栢芝及代表律師等舉行四人會議，最後合約得栢芝親口確定生效，以上一切他有錄音檔案做證，並已作為證供。由於栢芝於聲明中公開內容，涉嫌誤導公眾及法院，因此他將與律師商討後，會對栢芝採取其他違法行為的提告。

由於栢芝指他偽做公章，余毓與堅決否認，還寸爆栢芝﹕「請聘用更專業的團隊，不要再紕漏百…别再一會又說自己搞錯，自打嘴臉，並要承擔法律責任！」他又聲稱從2011年到2015年5月，雙方發生爭拗前，他都跟據栢芝要求，將其收入遁相關途徑滙入其帳戶，而每筆收入亦得到她確認回執：「本人在此鄭重呼籲張栢芝小姐回頭是岸，雖然你的行為嚴重傷害了我，但只要你真心悔過，我是可以原諒妳的。在這漫長的13年間，我都没有在公開場合或是在媒體上說過她一句壞话，所以張栢芝我對你己仁至義盡了！」余毓興又指在往後的日子裡，自己接受媒體訪問每一句话都會絶對真誠，故願意為自己的說話承擔責任。